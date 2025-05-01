Начало мая теплом не порадует? Где украинцам ждать заморозков

До летнего зноя погоде в Украине еще далеко

В четверг, 2 мая, в Украине будет царить холодный арктический воздух, который поступит с севера вслед за атмосферным фронтом. Синоптики прогнозируют повышение давления, уменьшение облачности, ночные заморозки на почве и прохладную, но малооблачную погоду днем.

По данным Украинского гидрометцентра, осадки маловероятны, лишь на востоке и в Крыму ночью возможны небольшие дожди. Температура ночью будет колебаться от +1…++6 градусов, в южных областях – +5…+10 градусов, но на почве в центре, на севере и западе страны возможны заморозки: 0…-5 градусов по Цельсию.

Днем температура поднимется до +11…+16 градусов, на юго-западе – до +21.

В Киеве ночная температура достигнет +3…+5 градусов, днем следует ожидать до +16 градусов.

Как отмечает синоптикиня Наталья Диденко, заморозки на почве ночью наиболее вероятны в северных, центральных областях и Харьковщине. К концу недели атмосферные фронты принесут периодические дожди в западные и северные области. На юге и на востоке будет преобладать сухая погода.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине в начале мая сохранится относительно прохладная погода с переменной облачностью. Впрочем, уже с 3 мая ожидается постепенное потепление, сопровождаемое интенсивными дождями.