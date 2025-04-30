Погода будет отличная или наоборот? Узнайте прогноз на майские для всей Украины

В эти дни погода порадует — украинцы смогут насладиться отдыхом на природе

Майские праздники 1 и 2 числа в Украине начнутся с приятно теплой и солнечной погоды. В разных регионах ожидается комфортная температура, ясное небо и отсутствие дождей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о погоде в 5 крупных городах Украины. Ее спрогнозировал "sinoptik.ua".

Киев

1 мая. На День труда утро в столице начнется с пасмурного неба, но уже к обеду облака исчезнут и остаток дня будет солнечным. Столбики термометров покажут от +11 градусов ночью, до +19 — днем. Давление будет держаться на уровне 747-749 мм рт. ст., ветер усилится до 5,3 м/с днем, а вероятность осадков составит 26% максимум.

2 мая. Четверг обещает быть самым солнечным за текущую неделю — в течение всего дня ожидается ясная погода. Температура ночью опустится до 8 градусов выше нуля, а днем станет теплее до комфортных +16. Ветер слабый: 1-3 м/с, атмосферное давление стабильно высокое: 749-752 мм рт. ст.

Итак, майские праздники будут идеальными для отдыха на свежем воздухе. Осадков не предвидится, а температурный режим будет оставаться удобным.

Львов

1 мая. В среду утром и днем в городе пройдут под серым небом — будет преимущественно облачно, но без дождя. Температура воздуха днем составит от +13 до +19 градусов. Вечером небо прояснится, а столбики термометров опустятся до 12 градусов с отметкой "плюс". Атмосферное давление будет оставаться стабильным — в пределах 740-743 мм рт. ст. Ветер усилится днем до 3-4 м/с.

2 мая. В четверг утром Львов встретит солнечную погоду и к обеду небо будет ясным. Уже после 15:00 могут появиться облака, однако осадков синоптики не обещают. Температура воздуха вырастет от +5 градусов ночью и +20 — днем. Атмосферное давление будет держаться на уровне 739-743 мм рт. ст., а ветер в течение суток будет слабым – до 2 м/с.

Первые дни мая в областном центре Львовщины порадуют жителей и гостей города приятной температурой, отсутствием осадков и умеренным ветром.

Одесса

1 мая. В среду погода будет ясной с самого утра и до позднего вечера. Уже в 9 часов утра воздух прогреется до +18 градусов, а днем температура достигнет +22. Вечером немного прохладнее – около 17 градусов с отметкой "плюс". Атмосферное давление останется стабильным — 758-759 мм рт. ст., а ветер будет в основном слабым, только к вечеру он усилится до 4,8 м/с. Осадки полностью исключены.

2 мая. В четверг синоптики также обещают одесситам безоблачное небо весь день. Температура ночью опустится до +12 градусов, а днем достигнет +18. Атмосферное давление повысится до 761 мм рт. ст., что свидетельствует о стабильных погодных условиях. Ветер будет несколько с порывами — 1,6-4,5 м/с.

Начало мая в Одессе обещает быть идеальным для отдыха на природе или прогулок по морскому побережью.

Харьков

1 мая в ночь на среду температура в городе будет держаться на уровне 9 градусов выше нуля. Утром потеплеет до +15, а днем ​​ожидается настоящее весеннее тепло – до +21 градуса. Атмосферное давление в течение суток снизится с 749 мм до 746 мм рт. ст., но в целом останется в пределах нормы. Ветер будет незначительным в первой половине дня, но после обеда усилится до 5,9 м/с. Небо прояснится к утру, однако во второй половине дня ожидается облачность, которая к вечеру должна рассеяться. Дождей не будет.

2 мая. В ночь на четверг температура опустится до +6 градусов, а максимальная дневная температура достигнет отметки +12. Атмосферное давление вырастет до 750 мм рт. ст. Однако в течение дня в Харькове будет достаточно ветрено — скорость будет достигать 5,7 м/с днем. Хотя ночь обещает быть ясной, уже с утра до вечера в городе сохранится плотная облачность. Осадков не прогнозируется.

Майские праздники обещают быть достаточно теплыми и сухими, но с порывами ветра.

Днепр

1 мая. В ночь на среду температура будет держаться на уровне +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов — один из самых теплых дней недели. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 749 до 747 мм рт. ст., а ветер усилится с 0,5 м/с ночью до 5,7 м/с — днем. Утром и вечером порадуют ясным небом, днем возможны кратковременные облака, но без дождя.

2 мая. В ночь на четверг температура снизится до +8 градусов, а в дневные часы – до приятных +15. Давление будет оставаться стабильным – около 750 мм рт. ст., а ветер — сильным — до 6,3 м/с днем. На протяжении всего дня небо будет без осадков.

Начало мая в Днепре радует горожан настоящим весенним теплом и солнечной погодой.

Погодные условия в пяти городах Украины на майские праздники будут благоприятными для прогулок и отдыха под открытым небом. Синоптики обещают комфортную температуру, в большинстве своем ясное небо и отсутствие осадков, однако в восточных регионах ожидают шквалы ветра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий как в конце апреля, так и в начале мая — в частности, 3-4 мая ожидаются интенсивные осадки.