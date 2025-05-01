Апрель стал одним из самых теплых за 145 лет: рекорд зафиксировали в Киеве

В прошлом месяце был еще один температурный рекорд

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в апреле 2025 года составляла 11,1°C. Это на 1,1°C выше климатической нормы, что позволило месяцу войти в двадцатку самых теплых за весь 145-летний период наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, самым холодным днем стал 11 апреля.

Тогда температура воздуха к утру снизилась до -4,1°C, что стало рекордным показателем для этой даты впервые за последние семь лет. В то же время теплее всего было 23 и 24 апреля, когда столбики термометров поднялись до +27,4°C.

То есть в течение месяца было зафиксировано два температурных рекорда — холодный и теплый.

По данным гидрометеостанции, на проспекте Науки зафиксировано 47 мм осадков, что составляет 112% средней месячной нормы.

Напоминаем, какой будет погода в Киеве в пятницу, 2 мая. День принесет в город прояснение, но температура немного упадет. В дневное время показатели термометров зафиксируются около +17 градусов, а в ночное – 6 градусов. Ветренее всего будет утром-днем — свежие 8 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, какой ожидается погода на майские праздники в Украине. В эти дни тепло порадует — украинцы смогут насладиться отдыхом на природе.