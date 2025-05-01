Трамп придумал страшное наказание для покупателей иранской нефти: пострадают большие страны

Новые санкции ударят по многим странам

Президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных санкциях против стран, покупающих нефть и нефтехимические продукты у Ирана. Он предупредил, что всем государствам, продолжающим подобную торговлю с Ираном, будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами.

"Внимание: Все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены немедленно! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимикации из Ирана, будет немедленно подвергнуто вторичным санкциям", — заявил Трамп в соцсетях. Эти санкции означают, что нарушителям "не будет позволено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки каким-либо образом".

В настоящее время главным покупателем иранской нефти остается Китай, на который приходится около 91% всего экспорта нефти из Ирана в 2024 году. Китайские нефтеперерабатывающие заводы, особенно в провинции Шаньдун, активно закупают иранскую нефть из-за ее более низкой цены.

Для обхода действующих ограничений Иран использует так называемый "темный флот" — танкеры, выключающие свои транспондеры во избежание обнаружения. Часто иранская нефть транспортируется под видом продукции из других стран, таких как Малайзия, Оман или ОАЭ.

Среди других импортеров иранской нефти фигурируют Индия, Турция и ОАЭ. Хотя их объемы закупок значительно меньше по сравнению с Китаем, эти страны тоже теперь рискуют попасть под американские санкции.

Иран сообщает об экспорте нефти в 17 стран, включая некоторые европейские государства. Конкретные данные по объемам и покупателям скрываются из-за "чувствительности" информации в условиях санкций.

Впрочем, подобные всеобъемлющие решения в отношении России, ведущей полномасштабную войну против Украины, до сих пор не были введены. Многие страны, включая Китай и Индию, продолжают покупать российскую нефть, несмотря на западные санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в порту Ирана произошел мощный взрыв. Причиной взрыва могли стать химикаты внутри неправильно хранившихся контейнеров.