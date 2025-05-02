"Виграли обидві війни": Трамп несподівано назвав "справжнього переможця" Другої світової

Тепер в Америці будуть нові свята

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні. За його словами, вони перемогли дві війни.

Окремо він також призначив Дні перемог у країні. Про це президент США написав пост у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День Перемоги у Першій світовій війні", — ідеться в публікації.

Трамп наголосив, що США виграли обидві війни, але країна не святкує це через відсутність лідерів, які не знають, як це робити. Однак тепер буде інакше.

"Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", — резюмував Трамп.

Варто зазначити, що в часи Радянського Союзу 9 травня стало символом перемоги у Другій світовій війні. Однак для України ця дата має інший контекст, який дедалі більше пов'язаний не зі світом, а війною.

Роль США у Другій світовій війні — що відомо

За даними Вікіпедії, сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну 7 грудня 1941 року. 6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі. Американські війська діяли на території Франції (головним чином, в Нормандії), Італії, Тунісу, Алжиру, Марокко, Німеччини, Нідерландів, Бельгії і Люксембургу, а також в Тихому океані і Південно-Східнії Азії.

США втратили в Другій світовій війні 418 тис. людей. Найбільших втрат вони зазнали в Арденнській операції — 19 тис. загиблих. Після неї за кількістю втрат ідуть Битва за Окінаву, Нормандська операція, Битва при Монте-Кассіно й Битва за Іодзіму. Станом на 2010 рік безвісти зниклими під час Другої світової війни все ще числились 74 тис. військовослужбовців США.

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