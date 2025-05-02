Геополитический инструмент и пример для других: как в США расценивают подписание с Украиной соглашения о ископаемых

Президент Трамп продвигает идею, что США должны увеличивать свои зарубежные активы, а не обязательство

Администрация президента США Дональда Трампа видит соглашение об украинских полезных ископаемых, как инструмент своего геополитического преимущества. Она рассматривается в Белом доме как модель для дальнейших международных соглашений – для реализации стратегии Трампа по обеспечению доступа США к активам и доходам за рубежом в обмен на вес Соединенных Штатов, как союзников.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Отмечается, что соглашение фактически предоставляет США "право первой ночи" относительно доступа к новым проектам по разработке украинских природных ресурсов — что было одним из ключевых требований президента Трампа.

Один из чиновников министерства финансов США сказал, что соглашение об ископаемых правительство США рассматривает, как способ дать американскому народу возможность приобщиться к экономическому росту регионов мира, которые ранее поддерживались США через гранты или кредиты. Соглашение, охватывающее украинские ресурсы, отражает намерение Трампа увеличивать чрез внешнюю политику именно активы США, а не обязательства.

"Это полностью соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность — это национальная безопасность, и это, безусловно, совпадает со склонностью Трампа к заключению соглашений, а не к дипломатии", — прокомментировала это экс-чиновник правительства США времен Байдена Торри Тауссиг.

Напомним, что Украина и США 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. В США подтвердили заключение соглашения и назвали этот момент "историческим".

Впрочем, есть проблемы: западные СМИ считают, что обеим странам, по всей вероятности, якобы придется ждать лет десять, или даже больше, прежде чем соглашение по добыче полезных ископаемых начнет приносить реальную прибыль и финансовую выгоду обеим сторонам. Причина в том, что инвесторы испытывают опасения по поводу инвестиций в страну, пострадавшую от войны.

При этом ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международной обозревательницы Ольги Кирилловой. Там прогнозы значительно более оптимистичны. Также "Телеграф" подробно рассказывал, какие полезные ископаемые прячутся в недрах Украины.