В трех областях: где находятся "украинские Мальдивы" и во сколько обойдется отдых

В этих водоемах вода уникального цвета

Приближается лето, а с ним и сезон отпусков. В связи с ограничением выезда за границу из-за войны все больше наших сограждан ищет место для отдыха внутри страны. В последнее время становятся популярными локации, которые прозвали "украинскими Мальдивами".

Нам известно о как минимум трех водоемах, вода в которых имеет уникальный цвет. Все они расположены в бывших карьерах. Это Житомирские, Винницкие и Днепровские "Мальдивы". "Телеграф" решил рассказать об этих местах.

Житомирские Мальдивы

Настоящее чудо природы – живописный карьер с бирюзовой водой, расположенный возле поселка Дружба в Олевском районе. Раньше здесь добывался кварцито-песчаник для строительства. Уникальный карьер принадлежит Фонду государственных имуществ.

Место стало широко популярным, когда местные операторы сняли его квадрокоптером. Водоем окружен белыми песками и глиной, что в совокупности делает его похожим на элитный курорт, а глубина воды достигает 30 метров.

Собственно туристы и едут сюда, чтобы сделать фотографии на фоне такой красоты природы. Нередко они берут с собой палатки, чтобы остаться там на несколько дней и сполна насладиться местными пейзажами.

Где остановиться

В целом вход на территорию карьера — бесплатный. Но на месте нет жилья, в котором можно остановиться на несколько дней. Вместо этого можно взять с собой палатки и разложить на территории. За это не нужно платить.

Также в прошлом году на месте установили платные купола с двумя койками. Из них можно насладиться красотой воды аквамаринового оттенка и песчаными скалами. Стоимость 1 купола на два человека стартовала от 2 с половиной тысяч гривен.

Если вы цените комфорт, можете остановиться в отелях в ближайших населенных пунктах. К примеру, 3-местный номер в Лугинах обойдется в 600 гривен. Питание нужно оплачивать отдельно.

Винницкие Мальдивы

В 50 километрах от Винницы среди хвойных лесов "спрятано" уникальное озеро с прозрачной бирюзовой водой, которое с каждым годом привлекает все больше туристов. Водоем возник на месте Черепашинского карьера, где раньше добывали гранит.

Черепашинский карьер славится своими кристально чистыми водами, которые идеально подходят для купания. Когда-то в этом месте была болотная местность, где водилось много черепах, из-за этого карьер и получил такое название. Глубина водоема составляет 90-100 метро, но дно каменистое, поэтому с прыжками нужно быть осторожнее.

Рядом с карьером выстроили ряд беседок. Обустроили зону отдыха, пляжную зону, где можно взять и шезлонг и зонты напрокат. Далее мы приводим цены на услуги прошлого сезона. Неизвестно, изменятся ли они этим летом. Стоимость аренды беседки составляла от 200 грн до 550 грн. На цену влияет размер беседки и день недели (будни/выходные). За самую дорогую беседку, которая располагалась на воде, туристы выкладывали до 700 грн.

Стоимость других услуг:

Аренда лежака — 70 грн в будни, 100 грн — в выходные

аренда катамарана — 100 грн в будни, 120 грн — выходные

посещение бассейна — 50 грн в будни, 80 грн — в выходные

аренда мангала — 50 грн в будни, 70 грн — в выходные.

Где остановиться

Можно переночевать здесь в палатках или арендовать домик на базе отдыха "Черепашинский карьер". В прошлом году здесь можно было снять 2-местный стандарт за 1,5 тысячи гривен, а дом на 6 человек – за 3,5 тысячи. Примечательно, что дети до 3-х лет проживали бесплатно, зато животным находится здесь было запрещено. Владельцы базы отдыха с прошлого сезона еще не обновляли прайс.

Также можно поселиться немного дальше от карьера – в гостинично-ресторанном комплексе "Колосок", расположенном под Радивкой на трассе Е583. "Колосок" славится своей сауной и непревзойденной кухней.

Днепровские Мальдивы

Днепровские или Вольногорские "Мальдивы" — это комплекс искусственных озер в 112 км от города Днепра. Туда ездят не только покупаться, но и на фотосессии – белоснежные песчаные дюны, окружающие озерца с бирюзовой водой, выглядят очень привлекательно.

Это чудо человеческой промышленности появилось в процессе добычи титано-циркониевых песков, когда искусственные карьеры заполнила вода из подземных источников. Ее цвет кажется бирюзовым из-за того же песка на дне, который изменил цвет после промышленной обработки.

Возле карьеров есть бесплатные пляжи. Кстати, вода здесь никогда не цветет, что является большим плюсом.

Где остановиться

Для ночевки можно взять с собой палатку, а еду покупать в местных магазинах, расположенных в 15-20 минутах от водоема. Также есть возможность снять квартиру в Вольногорске — цены на OLX варьируются от 600 до 700 гривен в сутки в зависимости от метража и количества спальных мест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ценах, пляжах и развлечениях в Коблево. Отсутствие крупных заводов и густой застройки делает это место особенно привлекательным.