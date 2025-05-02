Миллионы украинцев получат выплаты на карточки уже до 25 мая

Это правило действует ежемесячно

В Украине до 25 мая 2025 года должны прийти пенсии для граждан. Для большинства из них начисление осуществится на банковскую карточку, однако некоторые получат ее на "Укрпочте".

Ежемесячно период выплаты пенсии начинается от 4 и до 25 числа. Точная дата может отличаться и выбрать самостоятельно конкретно какой-то день начисления невозможно, как пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Но у пожилых лиц есть другое право — изменить способ получения пенсии. К примеру, если они получали через банк, то могут перейти на "Укрпочту" или наоборот.

"Пенсия выплачивается с 04 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме. Дата выплаты устанавливается согласно графику выплаты пенсии и составляется в соответствии с территориальными участками. Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера", — прокомментировала специалист главного управления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры от 65 лет, получающие выплаты менее 3200 гривен, рассчитывают на доплаты.