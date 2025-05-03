Летом Украину ждут смерчи и другие опасные явления: прогноз синоптиков

С повышением интенсивности гроз растет и риск возникновения экстремальных погодных явлений

В летний период 2025 года в Украине ожидается повышенная вероятность опасных погодных явлений, таких как смерчи и грады. Известно, что большинство дождей в летний сезон — это конвективные осадки, сопровождающиеся грозами.

Как рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, грозы носят очень локальный характер: в одном районе могут пройти значительные осадки, в то время как в другом — будет оставаться сухо.

Эксперт отметил, что прошлым летом погодные условия были достаточно сухими, особенно в Левобережье, а в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.

С повышением интенсивности гроз растет и риск возникновения экстремальных явлений погоды, таких как град и смерчи. По словам Кибальчич, смерчи в Украине уже не редкое явление. "Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", — добавил он.

Впрочем, усиленная активность гроз может привести к значительным осложнениям, в частности из-за града, повреждающего урожай, и шквальных ветров, которые могут повлечь за собой серьезные повреждения в населенных пунктах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным погодных радаров и синоптических ресурсов, 10 мая во Львове и области ожидается похолодание с возможными заморозками и снеговыми осадками.