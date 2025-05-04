В Киеве продают квартиру без ничего за космические деньги: что в ней особенного (фото)

Квартиры в столице стоят недешево

В Киеве можно найти жилье на любой вкус и на любые нужды. Однако за дополнительный комфорт придется заплатить недешево.

Например, на продажу выставили квартиру на 118 квадратных метров и практически в центре города. Впрочем, будет она по карману далеко не всем, поскольку стоит 325 тысяч долларов (13,5 миллиона гривен).

Примечательно, что квартира находится в новостройке, а потому дополнительно придется делать еще и ремонтные работы, чтобы привести помещение в жилое состояние.

В квартире есть три комнаты, и кухня-студия на 40 квадратов, также есть два санузла и гардеробная комната. Расположено жилище на 11 этаже 24-этажного дома на улице Предиславской, 42.

Электропроводка уже разведена, установлены батареи с регулировкой тепла и другие коммуникации. Кроме того, дом подключен к своему генератору, что делает его автономным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре на продажу выставили необычную квартиру-студию, которая привлекает внимание благодаря своей высокой мобильности. Это компактное жилье площадью всего в несколько квадратных метров оценено в 13 500 долларов.