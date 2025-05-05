Мужчинам нужно пройти медосмотр до 5 июня. Позже нельзя

У мужчин остался месяц, чтобы пройти медосмотр

До 5 июня 2025 года все мужчины со статусом ограниченно годный к военной службе должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Это касается тех, кто получил решение об ограниченной годности к военной службе до 4 мая прошлого года.

5 июня текущего года — это последняя дата, когда все ограниченно годные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Об этом в Фейсбуке сообщило Министерство обороны Украины.

Чтобы сделать это, человек должен получить направление через приложение "Резерв+" или лично в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Новое решение о пригодности или непригодности дадут в медучреждении.

Позже этого срока пройти ВВК нельзя.

Напомним, что для военных, имевших ранее статус "ограниченно пригодных" и проходящих службу исключительно в тыловых частях, обновили программу базовой общей военной подготовки.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно собрать "ограниченно пригодным" для повторной военно-врачебной комиссии.