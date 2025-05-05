Соседей никогда не услышите: под Киевом продают уникальную квартиру (фото)

Квартира будет не дешевой

Под Киевом продается роскошная двухэтажная квартира с уникальной планировкой. Однако позволить ее смогут далеко не все.

Объявление о продаже обнародовано в одной из профильных групп в соцсети Facebook. Указано, что здание расположено практически в центре Вышгорода.

За жилье автор просит 160 тысяч долларов (чуть более 6,6 миллиона гривен), но отмечает, что в него было вложено значительно больше. Общая площадь квартиры составляет 169 квадратных метров, а также есть две террасы в 40 и 23 квадратных метра. Также есть возможность установки солнечных панелей или разделения квартиры на две части.

На первом этаже находятся: проходная зона, 3 комнаты, туалет и душ, терраса и закрытый балкон.

На втором: ванная комната, туалет, кухня с зоной для завтраков и выходом на террасу, гостиная, гардеробная и две кладовки.

Среди других удобств называются встроенный пылесос, хорошая вентиляция, камеры наблюдения, счетчик света и много других современных систем для удобства. Автор также отмечает, что соседей жильцы не услышат, как и соседи их.

Квартира также имеет прекрасный вид из окон и находится неподалеку от супермаркета, школы, садика, аптеки, больницы и т.д. Также есть возможность купить гараж неподалеку.

Как сообщалось ранее, в Киеве выставили на продажу квартиру на 118 квадратных метров и практически в центре города за 325 тысяч долларов. К тому же, в ней надо еще будет сделать ремонт.