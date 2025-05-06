Проблема лишь одна: бизнесмен Криппа рассказал, что тормозит украинский киберспорт

Киберспорт в Украине столкнулся с серьезными вызовами

В украинского киберспорта есть одна главная проблема — российское вторжение. Из-за этого в последние несколько лет в Украине невозможно проводить турниры.

Об этом рассказал бизнесмен, владелец команды Natus Vincere (NaVi) и бенефициарный владелец GSG World Максим Криппа в интервью Forbes. По его словам, невозможность проводить сборы на базах команд приводит к увеличению затрат на тренировку, а еще проблем доставляют закрытые границы.

"Последние несколько лет проведение турниров невозможно из-за войны. К слову, за это время украинские турнирные операторы либо были выкуплены зарубежными компаниями, либо переформатировали свою деятельность. И это тоже вызов. Все самые существенные вызовы вызваны именно войной", — сказал он.

По словам Криппы, до начала полномасштабной войны в Украине проводились многочисленные киберспортивные турниры, а у клубов была собственная инфраструктура и тренировочные базы. Матчи освещались отечественными студиями, а количество просмотров росло.

Вместе с тем он отмечает, что развитие индустрии не останавливает даже полномасштабная война, а некоторые аспекты киберспортивной индустрии с ее началом только усилились.

"Простой пример: когда NAVI играют в Гранд-финалах, эти матчи пишут не только нишевые паблики и издания, но и лидеры мнений с абсолютно разноплановой аудиторией. Матчи смотрят многие. Некоторые до этого не видели ни одного матча, но смотрят, потому что это "играют наши", — отметил Криппа.

Напомним, в феврале Криппа официально возглавил UESF (украинскую федерацию киберспорта) и пообещал заняться развитием киберспорта в школах и университетах.