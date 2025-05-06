Проблема лише одна: бізнесмен Кріппа розповів, що гальмує український кіберспорт

Кіберспорт в Україні зіткнувся із серйозними викликами

Український кіберспорт має одну головну проблему — російське вторгнення. Через це останні кілька років в Україні неможливо проводити турніри.

Про це розповів бізнесмен, власник команди Natus Vincere (NaVi) та бенефіціарний власник GSG World Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes. За його словами, неможливість проводити збори на базах команд призводить до збільшення витрат на тренування, а ще проблем доставляють закриті кордони.

"Останні кілька років проведення турнірів неможливе через війну. До слова, за цей час українські турнірні оператори або були викуплені закордонними компаніями, або переформатували свою діяльність. І це теж виклик. Всі найсуттєвіші виклики наразі спричинені саме війною", — сказав він.

За словами Кріппи, до початку повномасштабної війни в Україні проводилися численні кіберспортивні турніри, а клуби мали власну інфраструктуру та тренувальні бази. Матчі висвітлювалися вітчизняними студіями, а кількість переглядів зростала.

Водночас він зазначає, що розвиток індустрії не зупиняє навіть повномасштабна війна, а деякі аспекти кіберспортивної індустрії з її початком лише посилились.

"Простий приклад: коли NAVI грають у Гранд‑фіналах, про ці матчі пишуть не лише нішеві пабліки і видання, а й лідери думок з абсолютно різноплановою аудиторією. Матчі дивляться багато людей. Деякі до того не бачили жодного матчу, але дивляться, бо це "грають наші", — зазначив Кріппа.

Нагадаємо, у лютому Кріппа офіційно очолив UESF (українську федерацію кіберспорту) та пообіцяв зайнятися розвитком кіберспорту в школах та університетах.