"Больше не в андерграунде": владелец NaVi Криппа рассказал, что происходит с киберспортом в Украине

Киберспорт стал многомиллионной индустрией

В начале 2000-х киберспорт в Украине находился в андерграунде, однако сейчас он уже окреп достаточно, чтобы быть видимым на уровне государства. У Украины уже есть своя федерация киберспорта UESF, которая занимается популяризацией и проведением турниров.

Об этом рассказал бизнесмен, владелец команды Natus Vincere (NaVi) и бенефициарный владелец GSG World Максим Криппа проекту BrandVoice. По его словам, сейчас отечественный киберспорт уже может потягаться по популярности со многими "традиционными" видами спорта, хотя пока еще уступает футболу.

"Его популярность с каждым годом растет, у Украины есть сильные представители в киберспорте на международной арене. И вообще можно ли назвать андеграундом индустрию, которая в Украине до 2022 года имела объем рынка в десятки миллионов долларов? Признание киберспорта видом спорта в Украине и получение UESF‑статуса национальной федерации – прямое тому подтверждение", — сказал Криппа.

По его словам, ранее киберспортсмены полагались лишь на спонсорские деньги и призовые, однако сейчас они получают зарплаты, а также дополнительные выплаты от цифровой продукции и индивидуальных контрактов с брендами.

Вместе с тем бизнесмен признает, что киберспорт остается неизвестным для многих украинских брендов, хотя и получает признание от международных. Коллаборации между отечественными спортсменами и брендами, по словам Криппы, являются "точечной историей".

"Поэтому чего не хватает – системной поддержки от украинского бизнеса. Также не хватает системной поддержки от государства, но и здесь происходят сдвиги", — сказал он.

Напомним, в феврале Криппа официально возглавил UESF и пообещал заняться развитием киберспорта в школах и университетах.