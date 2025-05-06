Вместо награды получил подозрение: в Киеве суд рассматривает дело военного, обвиняемого в СЗЧ, несмотря на его участие в боях

Прокуратура отозвала апелляцию по делу военного

Дело бывшего военнослужащего и разработчика вооружения Игоря Кореня, обвиненного в самовольном оставлении воинской части (СОЧ, но популярнее украинская аббревиатура СЗЧ), испытало очередную процессуальную задержку. В преддверии запланированного судебного заседания прокуратура внезапно отозвала апелляционную жалобу, заставив подозреваемого и его защиту напрасно прибыть в суд. Об этом сообщают журналисты "Телеграфа".

Адвокат ветерана Роман Денисюк считает дело безосновательным и созданным искусственно в целях статистики.

— Ему инкриминируют якобы пребывание в СЗЧ в течение двух лет и трех недель с декабря 2022 по декабрь 2024 года. Но в 2023 году он воевал, получил ранение, награды и был демобилизован по состоянию здоровья. То есть якобы человек был в СЗЧ и одновременно на фронте. Это абсурд, – заявил Денисюк.

По его словам, есть многочисленные официальные документы, подтверждающие, что военная часть не заявляла об отсутствии Игоря Корня, а подтверждала его участие в боевых действиях. Претензии следствия, по словам адвоката, основываются на предположениях сотрудника Службы безопасности Украины.

— Сотрудник СБУ сделал выводы на основе телефонных соединений — якобы мой клиент был в Киеве. Но человек ездил за оружием, в командировку, что подтверждено документально. Никакого доказательства СЗЧ нет, — заявил Денисюк.

Он считает, что дело является попыткой "накрутить показатели" правоохранительными органами:

— Правоохранительным органам в виде национальной полиции, СБУ и военной прокуратуры нужны хоть какие-то дутые цифры. У них в тылу находится столько людей, что им нужно обосновывать наличие преступлений, наличие якобы растущей преступности, а на самом деле она упала, — объяснил адвокат.

Сам Игорь Корень в комментарии "Телеграфу" отмечает, что в течение этого времени не просто воевал, а создал новейшее оружие для ВСУ — малую ракетно-огнеметную систему, которую впоследствии запустили в производство.

Игорь Корень

— Я за свой счет создал первые образцы вооружения, которые поставили на вооружение в батальоне. Мы создали более 35 боевых машин. Я учил личный состав, сам воевал, получил ранения в Бахмуте 9 мая. И именно в это время, по версии следствия, я был в СЗЧ, говорит ветеран.

Корень награжден за оборону Киева, имеет представление на "Железный крест", медали за храбрость и отличия от терробороны. Несмотря на это, его дело направлено в суд, где прокуратура настаивает на уголовном преследовании по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет тюрьмы.

Сторона защиты готовится к судебному процессу в Голосеевском суде, где намерена добиться полного оправдания своего клиента.

Отмечается, что в декабре 2024 года в Шевченковском райсуде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей представитель Дарницкой военной прокуратуры и следователь вдруг заявили, что в их процессуальный документ закралась внезапная опечатка. И таких документов минимум три, а не один. Еще тогда в суде стороне обвинения стало ясно, что человек не может одновременно находиться в СЗЧ, воевать, получить ранения и быть награжденным за это, быть демобилизованным.

Поэтому по документам СЗЧ Кореня длилось не два года и три недели, а всего три недели в декабре 2022 года. То есть это СЗЧ якобы закончилось еще за два года до суда и уголовного производства. Учитывая, что после этого "подозреваемый" воевал, получал ранения и награждался — любое подозрение в его "СЗЧ" не имеет смысла даже в том случае, если бы это действительно было, а не существовало исключительно в виде ложных показов тылового оперативника СБУ и бумаг тыловых военных прокуроров и следователей полиции. То есть правоохранительные органы в любом случае работают "на корзину", тщетно получая зарплату от государства и занимая забронированные от службы должности.