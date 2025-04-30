"Воюй, а не критикуй": двое известных военных поспорили в сети из-за СЗЧ

Серж Марко ответил Гнезделову на его интервью о СОЧ

"Воюй, а не критикуй" – такими словами военный Александр Карпюк (Serg Marco) отреагировал на интервью своего коллеги Сергея Гнездилова о СОЧ. Карпюк считает, что самовольное оставление части подрывает обороноспособность страны в критический момент.

Об этом военнослужащий 59-й ОМПБр ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) написал в своем Фейсбуке. Гнездилов не остался в долгу и ответил на все упреки.

Поводом для спора стало недавнее интервью Гнездилова, где он рассказал о причинах массовых случаев самопроизвольного ухода из части в армии и назвал свой поступок способом коммуникации с властью.

В своем сообщении Карпюк подробно описал собственный боевой путь с 2014 года. Он рассказал об участии в ДРГ-рейдах, снайперской работе и создании подразделения аэроразведки. Военный подчеркнул важность продолжения борьбы, особенно ради памяти погибших собратьев, которых он поименно упомянул в посте.

"Если хочешь реально помочь своим собратьям — скажи бойцу, который мортизировался уже в окопах, что ты его заменишь там. Вот поддержка. Вот героизм. А СОЧ и критика всего — это не героизм", — подчеркнул Карпюк.

Serg Marco также выразил сомнение в завершении войны в ближайшее время: "Россия не сможет воевать больше года… Но если мы в этот последний год уйдем в СОЧ, то фронт упадет".

В своем ответе в комментариях Гнездилов заметил, что критиковать его интервью, не досмотрев его до конца, некорректно. Он отрицал информацию о длительных отсутствиях в подразделении и объяснил, что имеет право не стремиться к карьерному росту в армии.

В заключение Гнездилов добавил: "Война закончится в этом году, в России нет денег". Извините, я это слышу как минимум 4й год. А что если нет? Государство сделало все, чтобы подготовить резервы? Ведется работа с населением? Что, собственно, я сказал не так в интервью?

Что известно о военнослужащих Карпьюка и Гнездилова?

Александр Карпюк (Serg Marco) – 42-летний военный, блогер и волонтер с 2014 года. Известен развитием снайперского направления в ВСУ и ведением популярного блога с более чем 70 тысячами подписчиков. С начала полномасштабного вторжения служит в 59-й бригаде как аэроразведчик.

Сергей Гнездилов – 24-летний военнослужащий, доброволец с 2019 года. 21 сентября 2024 года публично заявил о своем СОЧ, требуя четких сроков службы. После суда и освобождения от уголовной ответственности вернулся в 56-ю ОМБр и продолжил службу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вошедший в "публичную СОЧ" военный Гнездилов подал в Конституционный Суд. Мы рассказывали, чего касаются его жалобы.