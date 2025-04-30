Украина станет военным лагерем? Как из СОЧ и "бусифицированных" сделать хороших бойцов

Враги и полезные идиоты разгоняют панику, поэтому их место – за решеткой, говорят в "Правом секторе"

Добровольческий украинский корпус (ДУК) "Правый сектор" комплектуется в основном за счет добровольцев, однако серьезным резервом считает самовольно покинувших части бойцов (СОЧ). Да и силой мобилизованные на службу уклонисты могут стать хорошими военными, считают в организации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ГУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему ему гораздо проще общаться с военнослужащими в СОЧ.

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— Для армии это очень болезненная тема, потому что это очень значительные цифры. И большая часть этих людей в армии, мне кажется, не нужна вообще. Они вредны. А с большей частью этих людей нужно работать. Их нужно убеждать собственным примером, что да, воевать нужно и у нас просто нет другого варианта. И очень часто до них доходит, — говорит лидер ДУКа.

По его словам, с такими людьми очень легко работать, если их уважать.

— Уважая человеческое достоинство, давая бойцам понимание того, что происходит вокруг, показывая им, что они работают в едином коллективе, можно добиться очень хороших результатов, — подчеркивает начальник главного штаба ДУК.

По его мнению, "бусифицированные" тоже не вредят армии, ведь часть мобилизованных силой можно убедить и на живом примере показать, что в армии не так все страшно.

— Проблем очень много, но их нужно решать. А сжимать это все в один клубок и скармливать обществу как нерешенную проблему… За это нужно сажать в тюрьму. Разгоняющие эти панические настроения это враги или полезные идиоты, — говорит националист.

Он отмечает, что у нас нет другого варианта, чем защитить свою страну. И защитить так, чтобы на ближайшие несколько поколений наши северо-восточные соседи даже не думали сюда соваться.

— Страна после этой войны будет очень долго приходить в себя, и, скорее всего, мы должны перестроить страну под военный лагерь. К сожалению, сложилась такая ситуация. И еще при этом восстанавливать экономику, строить сельское хозяйство. Для этого, наверное, нам нужно вернуться к нашим истокам: украинский крестьянин пашет землю с саблей на боку. Ничего мы с этим не сделаем. Да, он должен быть земледельцем, но воинственным. Украинцы так выживали сотни лет, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему не стоит запрещать российскую музыку.