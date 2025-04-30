Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ. Сколько еще есть времени
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Военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение онлайн
Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, ушедших в СОЧ (самовольное оставление части) продлено до 30 августа 2025 года. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект №13177.
За основу и в целом законопроект поддержали 282 народных депутата. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
В приложении "Армия+" появится новый функционал
Также внедряется новый функционал в приложении "Армия+". Военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение онлайн.
Другие положения законопроекта
- во время действия военного положения военная служба ушедших в СОЧ не приостанавливается, а для тех, кто не вернется к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;
- срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечения и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);
- вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;
- военнослужащий которому приостановлена военная служба, или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. На это время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.
Как рассказывал "Телеграф", Министерство обороны Украины предложило план ротации. По прошествии 90 дней на передовой военные смогут получить несколько месяцев отдыха.