Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ. Сколько еще есть времени

Военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение онлайн

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, ушедших в СОЧ (самовольное оставление части) продлено до 30 августа 2025 года. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект №13177.

За основу и в целом законопроект поддержали 282 народных депутата. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

В приложении "Армия+" появится новый функционал

Также внедряется новый функционал в приложении "Армия+". Военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение онлайн.

Другие положения законопроекта

во время действия военного положения военная служба ушедших в СОЧ не приостанавливается, а для тех, кто не вернется к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечения и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий которому приостановлена военная служба, или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. На это время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Как рассказывал "Телеграф", Министерство обороны Украины предложило план ротации. По прошествии 90 дней на передовой военные смогут получить несколько месяцев отдыха.