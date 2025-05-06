Связал современных украинцев с величественной историей их народа: Украина скорбит по Валерию Шевчуку

Ушел в вечность Валерий Шевчук – последний из когорты шестидесятников

Умер выдающийся украинский писатель-шестидесятник, литературовед и переводчик Валерий Шевчук. Ему было 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мирослава Андрущенко в Facebook.

Он был одним из последних представителей поколения шестидесятников — интеллектуалов, изменивших лицо украинской культуры в сложные времена тоталитаризма. В свое время он обновил украинскую культуру, отказываясь от идеологических клише советского времени, за что в 1970-х годах был фактически отстранен от литературного процесса на десять лет.

Кем был Валерий Шевчук

Валерия Шевчука называют мастером психологической и готической прозы. Он является автором многочисленных исторических романов, новелл и повестей, среди которых особенно известны роман-трилогия "Три листа за окном", за которую он в 1987 году получил Шевченковскую премию, а также роман "Дом на горе". В целом его творческое наследие включает около 500 научных и публицистических статей по истории литературы, а также переводы произведений древнеукраинской литературы на современный украинский язык, а его произведения переведены на 22 языка мира. Уже в начале 1960-х он начал печататься в ведущих украинских изданиях, таких как "Литературная Украина" и "Вітчизна", хотя они не соответствовали советским соцреалистическим канонам, что приводило к определенным притеснениям со стороны власти.

Слова современников

Известные современники и коллеги глубоко уважают Валерия Шевчука как уникальную фигуру украинской культуры и литературы. Писатель Василий Шкляр назвал его "украиноцентрической Академией", подчеркивая исключительные знания и невероятную работоспособность Шевчука, которая была примером для многих, и которую еще долго придется постигать новым поколениям. Он подчеркнул, что Валерий Шевчук не просто создавал произведения, а был живым институтом, воплощавшим глубокое понимание украинского языка, культуры и истории.

Журналист Виталий Портников отметил, что Шевчук был человеком, который смог заглянуть в самые глубокие пропасти человеческой души и не отвести взгляд, демонстрируя исключительное мужество и глубину мышления. Он считал литературу Шевчука примером зрелой цивилизации, способной осмысливать себя и мир без страха, являющегося большим уроком для современного общества. Творчество Шевчука, по словам Портникова, не просто литература, а философский диалог с самим собой и миром, помогающий читателю познать себя и свою национальную идентичность.

Петр Порошенко подчеркнул, что проза Валерия Шевчука стала "ниточкой", связавшей современных украинцев с величественной историей их народа. Его произведения — это наследие великого мастера, открывающего новые грани украинского языка и культуры, помогая глубже понять корни нации и его духовный мир. Порошенко отметил, что Шевчук оставил после себя не только литературное наследие, но и миссию — сохранить память об истории и культуре, которая является фундаментом для будущего Украины.

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, отметил, что душа великого Маэстро улетела в теплые края, оставив после себя непревзойденное наследие. Его научные работы, в частности "Муза роксоланская", "Мудрость извечная" и "Гимны и пробы", а также сотни статей и антологий, являются вершиной барочной литературы XVI-XVIII веков.

Митрополит Димитрий Рудюк выразил соболезнования по поводу смерти Валерия Шевчука, назвав его выдающимся украинским писателем, литературоведом и историком, исследователем древней барочной украинской литературы. Он вспомнил его исторические труды с казацких времен, переводы летописей, диариушей, поэзий времен украинского национально-культурного возрождения конца XVI-XVIII веков, а также жития святых Дмитрия Туптала и полемические произведения.

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