Голос, который не смогли убить: что известно о расстрелянном оккупантами детском писателе Вакуленко, которого хоронили дважды
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В оккупации поэт ввел дневник, который позже нашли под вишней в его дворе
Во время российской оккупации Изюмского района исчезли без вести сотни людей. Среди пропавших — писатель и поэт Владимир Вакуленко. В марте 2022 года его увели на допрос — и с тех пор о нем не было вестей. На протяжении полугода его родные не знали, жив ли он. Страшное подтвердилось: позже нашли останки мужчины.
Владимир Вакуленко — украинский писатель, поэт и детский автор, ставший символом стойкости и трагедии в условиях российской оккупации Украины. Его смерть потрясла страну и вызвала международный резонанс.
Владимир Вакуленко — что о нем известно
Родился 1 июля 1972 года в селе Капитоловка, недалеко от Изюма в Харьковской области. После школы учился в Изюмском СПТУ № 24 по специальности "повар-кондитер". Работал на кухни, грузчиком и ремонтником. С 1991 по 1992 год проходил службу в армии, получил инвалидность и был досрочно комиссован. Был разведен. Отец двоих сыновей — Владислава и Виталия.
Вакуленко, который с детства увлекался писательством, начал печататься в различных украинских изданиях с 2001 года. Он был автором более 13 книг, в том числе детских произведений и поэзии. Участвовал в различных литературных конкурсах, был известен своим гражданским активизмом и проукраинской позицией. Был участником Революции Достоинства (ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время столкновения с "титушками"). Также активно поддерживал украинскую армию и участвовал в волонтерском движении после 2014 года. Был участником АТО.
Оккупация и убийство
Когда в марте россияне вошли в его село, Владимир знал, что за ним придут. В районе он был хорошо известен — организовывал патриотические мероприятия, принципиально говорил на украинском языке, помогал территориальной обороне. По словам бывшей жены Ирины Новицкой, писателя кто-то сдал из местных. В последний раз он выходил на связь 7 марта. Официально о похищении писателя стало известно 10 апреля — ровно три года назад.
23 марта оккупанты провели обыск в доме писателя, изъяли книги, задержали Владимира и его несовершеннолетнего сына. После нескольких часов жестокого избиения и допроса продолжительностью около трех часов Вакуленко был отпущен, однако уже на следующий день военные вернулись — на этот раз они насильно вывезли мужчину на авто с пометкой "Z". Позже, по свидетельству очевидцев, россияне приказали местным жителям похоронить тело писателя 12 мая 2022 года.
После освобождения села писательница Виктория Амелина вместе с родителями поэта нашла его дневник, который был зарыт в саду возле вишни. В нем — оккупационные заметки Вакуленко, мысли о войне и надеждах.
"23 марта 2022 года Володя, зная, что оккупанты еще придут за ним, закопал свои записи под вишней и сказал отцу: "Когда наши придут, отдашь". На следующий день, 24 марта 2022 года, Владимира забрали", – сказала Амелина. Дневник Вакуленко хранится в Харьковском литературном музее, он оцифрован.
Место массового захоронения
После освобождения Изюма от российской оккупации ВСУ в сентябре 2022 было обнаружено место массового захоронения. Там обнаружили более 400 тел. Погребение осуществляла местная ритуальная служба, которая вела учет погибших. В этом списке под номером 319 фигурировали данные Вакуленко. Позже стало известно, что на фото тела №319, сделанном перед погребением, были документы на имя Владимира Вакуленко, а также видна татуировка — такая же, как была у писателя. Уже в конце ноября его личность окончательно подтвердила ДНК-экспертиза.
В теле Вакуленко обнаружили два пули от пистолета Макарова — свидетельство хладнокровного расстрела. В 2023 году следствию удалось идентифицировать двух боевиков из так называемой "ЛНР", которые причастны к убийству Вакуленко. В декабре 2024 года прокуратура объявила третье подозрение.
Перезахоронение в Харькове
Владимира Вакуленко похоронили во второй раз, в закрытом гробу, 6 декабря 2022 года, в Харькове. Почтить память пришли родные, друзья. Прощались с писателем в Свято-Дмитровском храме, а похоронили на Втором городском кладбище. Гроб Вакуленко был покрыт украинским флагом.
Напомним, что недавно был день рождения украинского оперного певца Дмитрия Гнатюка, мы показали его могилу. Он был одним из первых исполнителей хитов XX века — композиций "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гимну столицы "Києве мій".