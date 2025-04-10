Голос, который не смогли убить: что известно о расстрелянном оккупантами детском писателе Вакуленко, которого хоронили дважды

В оккупации поэт ввел дневник, который позже нашли под вишней в его дворе

Во время российской оккупации Изюмского района исчезли без вести сотни людей. Среди пропавших — писатель и поэт Владимир Вакуленко. В марте 2022 года его увели на допрос — и с тех пор о нем не было вестей. На протяжении полугода его родные не знали, жив ли он. Страшное подтвердилось: позже нашли останки мужчины.

Владимир Вакуленко — украинский писатель, поэт и детский автор, ставший символом стойкости и трагедии в условиях российской оккупации Украины. Его смерть потрясла страну и вызвала международный резонанс.

Владимир Вакуленко — что о нем известно

Родился 1 июля 1972 года в селе Капитоловка, недалеко от Изюма в Харьковской области. После школы учился в Изюмском СПТУ № 24 по специальности "повар-кондитер". Работал на кухни, грузчиком и ремонтником. С 1991 по 1992 год проходил службу в армии, получил инвалидность и был досрочно комиссован. Был разведен. Отец двоих сыновей — Владислава и Виталия.

Владимир с сыном. Фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir

Вакуленко, который с детства увлекался писательством, начал печататься в различных украинских изданиях с 2001 года. Он был автором более 13 книг, в том числе детских произведений и поэзии. Участвовал в различных литературных конкурсах, был известен своим гражданским активизмом и проукраинской позицией. Был участником Революции Достоинства (ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время столкновения с "титушками"). Также активно поддерживал украинскую армию и участвовал в волонтерском движении после 2014 года. Был участником АТО.

Оккупация и убийство

Когда в марте россияне вошли в его село, Владимир знал, что за ним придут. В районе он был хорошо известен — организовывал патриотические мероприятия, принципиально говорил на украинском языке, помогал территориальной обороне. По словам бывшей жены Ирины Новицкой, писателя кто-то сдал из местных. В последний раз он выходил на связь 7 марта. Официально о похищении писателя стало известно 10 апреля — ровно три года назад.

23 марта оккупанты провели обыск в доме писателя, изъяли книги, задержали Владимира и его несовершеннолетнего сына. После нескольких часов жестокого избиения и допроса продолжительностью около трех часов Вакуленко был отпущен, однако уже на следующий день военные вернулись — на этот раз они насильно вывезли мужчину на авто с пометкой "Z". Позже, по свидетельству очевидцев, россияне приказали местным жителям похоронить тело писателя 12 мая 2022 года.

После освобождения села писательница Виктория Амелина вместе с родителями поэта нашла его дневник, который был зарыт в саду возле вишни. В нем — оккупационные заметки Вакуленко, мысли о войне и надеждах.

"23 марта 2022 года Володя, зная, что оккупанты еще придут за ним, закопал свои записи под вишней и сказал отцу: "Когда наши придут, отдашь". На следующий день, 24 марта 2022 года, Владимира забрали", – сказала Амелина. Дневник Вакуленко хранится в Харьковском литературном музее, он оцифрован.

Дневник Вакуленко. Фото: bbc.com

Место массового захоронения

После освобождения Изюма от российской оккупации ВСУ в сентябре 2022 было обнаружено место массового захоронения. Там обнаружили более 400 тел. Погребение осуществляла местная ритуальная служба, которая вела учет погибших. В этом списке под номером 319 фигурировали данные Вакуленко. Позже стало известно, что на фото тела №319, сделанном перед погребением, были документы на имя Владимира Вакуленко, а также видна татуировка — такая же, как была у писателя. Уже в конце ноября его личность окончательно подтвердила ДНК-экспертиза.

В теле Вакуленко обнаружили два пули от пистолета Макарова — свидетельство хладнокровного расстрела. В 2023 году следствию удалось идентифицировать двух боевиков из так называемой "ЛНР", которые причастны к убийству Вакуленко. В декабре 2024 года прокуратура объявила третье подозрение.

Перезахоронение в Харькове

Владимира Вакуленко похоронили во второй раз, в закрытом гробу, 6 декабря 2022 года, в Харькове. Почтить память пришли родные, друзья. Прощались с писателем в Свято-Дмитровском храме, а похоронили на Втором городском кладбище. Гроб Вакуленко был покрыт украинским флагом.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Напомним, что недавно был день рождения украинского оперного певца Дмитрия Гнатюка, мы показали его могилу. Он был одним из первых исполнителей хитов XX века — композиций "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гимну столицы "Києве мій".