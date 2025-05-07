Почувствуйте себя как в кино: на каких улицах снимали "За двумя зайцами" в Киеве (фото)

Андреевская церковь, Житний рынок, Боричев спуск – эти и другие знаковые локации стали не просто декорациями, а настоящими персонажами картины, превратив комедию в важный культурный и исторический документ

Фильм "За двумя зайцами" по пьесе Михаила Старицкого – одна из самых любимых и узнаваемых комедий украинского кинематографа. НО мало кто задумывался, что она не только развлекает зрителей, но и бережно сохраняет образ старого Киева.

События "За двумя зайцами" происходят в самом сердце Киева – на Подоле, в районе Воздвиженки. Именно эти улицы с богатой историей и неповторимой атмосферой становятся декорациями для ключевых сцен фильма, которые зрители узнают и полюбят.

Более того, комедия наполнена не только яркими персонажами и забавными ситуациями, но и живым местным говором, интонациями и топонимами, что делает её культурным феноменом, близким сердцу каждого киевлянина. Благодаря мастерству режиссёра Виктора Иванова и операторской работе, фильм стал своеобразным кинематографическим путеводителем по старому Подолу.

Знаковые места и архитектурные памятники

В кадре фильма зрители могут увидеть изумрудные купола Андреевской церкви — одного из самых красивых архитектурных памятников Киева, построенного в стиле украинского барокко. Живописный Андреевский спуск, с его мощёными улицами и старинными домами, служит не только фоном, но и настоящим действующим лицом картины. Кожемяцкая улица, Владимирская горка и Липки — все эти места сохранили неповторимый колорит подольской жизни начала XX века, с уютными домиками, лавками и шумными базарами.

Владимирская горка, беседка

Фото: Клуб Коренного Киевлянина

Особые сцены и сохранившиеся локации

Одной из самых запоминающихся сцен фильма стала торговля на базаре, снятая на старом Житнем рынке. До появления крытого павильона в 1980 году рынок представлял собой живописные торговые ряды под открытым небом, что придало сценам особую атмосферу аутентичности и живости.

Житний рынок до реконструкции

В одном из эпизодов Свирид Петрович едет на собственную свадьбу в экипаже, а на заднем плане заметен угловой дом № 46/2 на Воздвиженской улице — здание, которое сохранилось до наших дней и даже участвовало в съёмках других известных фильмов, таких как "Город зажигает огни".

Современный вид улицы

Погоня и финал на исторических улицах

Захватывающая погоня кумушек по Боричевому спуску и улице Покровской сопровождается живописными видами Покровской церкви и колокольни церкви Николы Доброго — памятников, которые хранят многовековую историю Киева. Финальная сцена разворачивается на знаменитой чугунной лестнице Андреевской церкви, которая практически не изменилась с тех времён и по сей день является одной из самых романтичных и узнаваемых локаций столицы.

Покровская Подольськая церковь ПЦУ

Многие архитектурные памятники, запечатлённые в ленте, живы и сегодня, позволяя современным зрителям и туристам погружаться в атмосферу прошлого и видеть Киев глазами героев фильма. Именно это сочетание истории, культуры и кинематографа делает "За двумя зайцами" живой визитной карточкой Киева и его Подола на долгие годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Андреевскую церковь в Киеве трижды спасали от разрушения. А всему виной был "небесный огонь".