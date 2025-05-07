Вместе из-за потери: как "Интерпайп" Пинчука поддерживает семьи своих героев

Если компания теряет работника, продолжает беспокоиться о членах его семьи — и это важно в нынешнее сложное время.

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука организовала в Карпатах специальный лагерь для семей своих сотрудников, погибших или пропавших без вести в российско-украинской войне. Главная цель — поддержать семьи героев, дать им безопасное пространство для восстановления и создать условия для общения с теми, кто переживает подобную боль.

Репортаж из лагеря "Интерпайп" публикует "Украинская правда"

На этот раз в лагерь приехали 12 семей. Лагерь в горах для семей погибших и пропавших без вести сотрудников — элемент системной поддержки компании "Интерпайп", которая с первых дней полномасштабной войны сопровождает мобилизованных сотрудников и поддерживает их семьи. Корпоративная патронатная служба сопровождает каждую семью с момента мобилизации отца — и не оставляет после его гибели или пропажи без вести.

"Семьи, пережившие потерю, живут в постоянной неопределенности, в хронической тревоге — и с этими состояниями важно не оставаться наедине. Именно поэтому в "Интерпайпе" решили создать пространство, где можно не только получить профессиональную поддержку, но и побыть среди тех, кто понимает без слов. Пространство, в котором нет необходимости объяснять, почему трудно — потому что это и так понятно", — рассказала психолог Елена Шилова, которая оказывает поддержку семьям в лагере.

Взрослые и дети имеют возможность индивидуальных сессий с психологами, получают помощь в виде арт-терапии, иппотерапии, походов в горы, совместных кинопросмотров, вечеров памяти.

Одно из мероприятий в лагере

"Я когда-то думала: психолог? Да я сама себе психолог. А тут поняла: без них — никак. Они раскрыли нас. Мы им доверились и открылись. Впервые за долгое время", — рассказала Наталья из Никополя, вдова. Ее муж погиб на фронте летом прошлого года.

В "Интерпайпе" Виктора Пинчука рассказали, что в случае гибели, пропажи без вести или попадания в плен мобилизованного работника компания продолжает держать связь с семьей сотрудника.

"Мы не исчезаем после смерти человека. Если погиб работник — мы остаемся рядом с его семьей. Помогаем юридически, эмоционально, просто по-человечески. Узнаем о детях, поддерживаем в бытовых вопросах, ищем решения", — говорит координатор патронатной службы "Интерпайп" Ольга Мостовик.

Каждая семья получает от "Интерпайпа" единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен и постоянную адресную поддержку. Компания берет на себя коммуникацию с государственными структурами, помогает с оформлением документов, при необходимости привлекает юристов или медицинских консультантов. Поддержка распространяется и на демобилизованных сотрудников "Интерпайпа".

Сейчас 1070 работников "Интерпайп" несет службу в армии. 189 ветеранов вернулись к работе. К сожалению, на войне погибли 83 сотрудника "Интерпайпа". Еще сорок — в списках пропавших без вести. Пятеро — в плену.