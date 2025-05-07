Разом через втрату: як "Інтерпайп" Пінчука підтримує родини своїх героїв

Якщо компанія втрачає працівника, то продовжує турбуватися про членів його родини — і це важливо у нинішній складний час

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука організувала в Карпатах спеціальний табір для родин своїх працівників, які загинули чи зникли безвісти в російсько-українській війні. Головна мета — підтримати родини героїв, дати їм безпечний простір для відновлення та створити умови для спілкування з тими, хто переживає подібний біль.

Репортаж із табору "Інтерпайп" публікує видання "Українська правда"

Цього разу до табору приїхали 12 родин. Табір у горах для родин загиблих та зниклих безвісти співробітників – елемент системної підтримки компанії "Інтерпайп", що з перших днів повномасштабної війни супроводжує мобілізованих працівників і підтримує їхні сімʼї. Корпоративна патронатна служба супроводжує кожну родину з моменту мобілізації батька – і не полишає після його загибелі чи зникнення безвісти.

"Родини, які пережили втрату, живуть у постійній невизначеності, у хронічній тривозі – і з цими станами важливо не залишатися наодинці. Саме тому в "Інтерпайпі" вирішили створити простір, де можна не лише отримати фахову підтримку, а й побути серед тих, хто розуміє без слів. Простір, в якому немає потреби пояснювати, чому важко – бо це і так зрозуміло", – розповіла психологиня Олена Шилова, яка надає підтримку родинам у таборі.

Дорослі і діти мають можливість індивідуальних сесій з психологами, отримують допомогу у вигляді артерерапії, іпотерапії, походів у гори, спільних кінопереглядів, вечорів пам’яті.

Один із заходів у таборі

"Я колись думала: психолог? Та я сама собі психолог. А тут зрозуміла: без них – ніяк. Вони розкрили нас. Ми їм довірились і відкрилися. Вперше за довгий час", – розповіла Наталя з Нікополя, вдова. Її чоловік загинув на фронті торік влітку.

В "Інтерпайпі" Віктора Пінчука розповіли, що в разі загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон мобілізованого працівника компанія продовжує тримати зв’язок з родиною співробітника.

"Ми не зникаємо після смерті людини. Якщо загинув працівник – ми лишаємося поруч із його родиною. Допомагаємо юридично, емоційно, просто по-людськи. Дізнаємося про дітей, підтримуємо в побутових питаннях, шукаємо рішення", – каже координаторка патронатної служби "Інтерпайп" Ольга Мостовик.

Кожна родина отримує від "Інтерпайпу" одноразову фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень та постійну адресну підтримку. Компанія бере на себе комунікацію з державними структурами, допомагає з оформленням документів, у разі потреби долучає юристів або медичних консультантів. Підтримка поширюється й на демобілізованих співробітників "Інтерпайпу".

Нині 1070 працівників "Інтерпайп" несе службу у війську. 189 ветеранів повернулися до роботи. На жаль, на війні загинули 83 співробітники "Інтерпайпу". Ще сорок – у списках зниклих безвісти. П’ятеро – в полоні.