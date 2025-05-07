"Это позорище": сотрудники "Укрзализныци" жалуются на мизерные зарплаты (реакция сети)

Некоторые сотрудники наглядно показали, сколько они получают в месяц

Сотрудники АО "Укрзализныця" в сети жалуются на уровень заработной платы, которую выплачивает компания. У некоторых специалистов в конце месяца доход составляет чуть больше минимальной зарплаты.

Информация об этом стала появляться в соцсетях. Работники публикуют бланки с расчетом зарплаты. В них указано, что при обычном восьмичасовом графике и 22 рабочих днях в итоге выходит 8 691 гривны.

Так, например, в одном из расчетов указано, что сигналист третьего разряда отработал за 23 дня суммарно 184 часа. В них также входили и дополнительные и ночные часы. Заработная плата составила 11 436 гривен, но с учетом вычетов налогов и военного сбора получилось 8 691 грн. Из этой суммы был вычтен аванс — 3300 грн и к выплате получилось 5 361 грн.

В соцсети Facebook мы нашли подобный скрин зарплатного бланка. Только на нем просчитана заработная плата другого сотрудника. Он отработал 174 часа за 22 дня и в целом его зарплата составила 11 038 грн. С учетом налогов и аванса в размере 3 590 грн получилось в итоге 4 798 грн. Если с учетом аванса, то полная зарплата составляет 8 388 грн.

Отметим, что средняя заработная плата в Украине на сегодняшний день составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, зарплата некоторых сотрудников "Укрзализныци" всего на несколько сотен гривен превышает размер минималки.

Какие зарплаты предлагают в "Укрзализныце"

Данную информацию мы решили проверить на сайтах по поиску работу, куда компания подает свои объявления о поиске сотрудника.

Так, например, в мае "Укрзализныця" объявила о поиске человека на должность менеджера инвестиционного отдела. Указанная заработная плата — 25 000 — 30 000 гривен.

Пролистнув ниже видим вакансию машиниста крана. Работнику на этой должности обещают платить 20 000 — 25 000 гривен.

Или, например, слесарь по ремонту подвижного состава. За такую работу в месяц готовы платить 15 000 — 20 000 гривен.

Также в компанию сейчас требуется мастер производственного участка. Ему обещают платить от 20 до 25 тысяч гривен в месяц.

Условия работы: Полная занятость — 5-дневная рабочая неделя (с 7.00 до 16.40 (перерыв с 11.00 до 11.40)).

Таким образом, речь идет о 9-часовом рабочем дне. Если в месяце 22 рабочих дня, то при зарплате в 20 тысяч гривен выходит, что час работы стоит примерно 101 гривну, а один рабочий день — 909 гривен.

Реакция сети

В сети большое количество людей высказалось насчет зарплат, которые платит своим работникам "Укрзализныця". По ним видно, что люди хотят отстаивать свои права и даже увольняться из-за низкой зарплаты.

При этом люди пишут, что при стаже более 30 лет имеют также невысокую зарплату.

Некоторые называют зарплату в размере 8300 — позором.

Украинцы обращают внимание, что с сегодняшними ценами с этой зарплатой можно лишь существовать.

"Телеграф" обратился к "Укрзализныце" с официальным запросом насчет зарплат сотрудников. После получения ответа будет выпущен новый материал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Укрзализниця попала в новый скандал и придумала странный отказ.