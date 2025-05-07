Голосование уже 8 мая, а нардепы еще не видели все документы: что происходит вокруг сделки по минералам с США

В сделке три договора, однако нардепам показали лишь один

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, однако народные депутаты еще не видели всех трех документов, которые определяют его работу. Голосование за его ратификацию основного соглашения должно пройти уже 8 мая.

Об этом пишет Суспільне. В частности нардеп Ярослав Железняк ("Голос") говорит, что члены правительства провели встречи с парламентариями, однако не говорили о деталях второго и третьего соглашений. Вместо этого, они объяснили, как должна работать сделка о недрах.

"Это вопрос текста, это вопрос распределения доходов, это вопрос, в принципе, условно доверия к тому, что говорят чиновники. Я думаю, что голосование в этом вопросе будет индивидуальным и каждый депутат из нашей фракции будет определяться отдельно", — сказал он.

Нардеп Евгения Кравчук ("СН") отметила, что договор о создании фонда является техническим и не должен быть ратифицирован парламентом. Основные же параметры заложены в договоре, который уже передан в Верховную Раду. Кроме того, нардеп отметила, что ее фракция поддержит документ и ожидает поддержки от других фракций.

"Это поддержка партнерства с Соединенными Штатами, поддержка дальнейшей военной помощи военной от Соединенных Штатов и возможность развития целой отрасли экономики", — отметила она.

Нардеп Тарас Бутенко ("За будущее") добавил, что договоренность отображает сегодняшние настроения в отношениях между Украиной и США.

"Они являются одним из основных поставщиков орудия в условиях войны. И мы не можем отказаться от этой финансовой поддержки и военной поддержки военно-технической материальной поддержки", — сказал он. По его словам, Рада найдет необходимое количество голосов для ратификации этого документа.

Напомним, что Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. В США подтвердили заключение соглашения и назвали этот момент "историческим".