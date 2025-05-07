США меняют стратегию из-за жадности Путина: Джей Ди Вэнс рассказал, в чем дело

Белый дом намерен отказаться от неработающих форматов перемирия

Соединённые Штаты отходят от идеи перемирия, потому что она не устраивает Москву. Теперь Вашингтон вынужден сделать ставку на долгосрочное урегулирование конфликта.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на Мюнхенской конференции лидеров в среду, 7 мая.

"США отходят от идеи перемирия, потому что она не нравится РФ, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине", — заявил Вэнс.

Главная причина — избыточные аппетиты Кремля. По словам американского политика, Россия на переговорах выдвигает заведомо неприемлемые условия.

"Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров", — уточнил он.

А вот между Киевом и Москвой, как признает Вэнс, сегодня настоящая пропасть. Ситуация на переговорах доходит до абсурда — стороны даже не пытаются вести диалог.

"США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом, Вашингтон готов участвовать в этом процессе", — подчеркнул вице-президент. А отсутствие прямых переговоров между сторонами конфликта он назвал "абсурдным".

Проблема, как описывает американский политик, не только в политике, но и в эмоциях: "Киев и Москва настолько ненавидят друг друга, что первые 30 минут просто жалуются на исторические обиды".

Впрочем, Вашингтон по-прежнему не отказывается от своей главной цели — остановить войну. Вэнс напомнил о позиции Дональда Трампа, который намерен переломить ситуацию силой воли.

"Президент Трамп говорил много раз, но я думаю, что это стоит повторить: мы твердо убеждены, что продолжение этого конфликта плохо для нас… Мы считаем, что если холодный разум возобладает, мы сможем привести это дело к крепкому миру. Он (Трамп – ред.) ненавидит, когда гибнут невинные люди. Он ненавидит даже когда солдаты гибнут в ненужных конфликтах ", — заявил Джей Ди Вэнс.

Напомним, Путин продолжает требовать включения под контроль России четырех украинских регионов как условие прекращения войны. Такие требования стали серьезным препятствием для попыток США добиться перемирия и завершить боевые действия.