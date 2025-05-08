Ливни и грозы продлятся неделю? Каким регионам не повезет с погодой в середине мая

Ожидается небольшое похолодание

На смену теплой и сухой погоде в Украину придут дожди с ливнями. Однако осадки продлятся не день-два, а больше недели, начиная с 11 мая.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. По прогнозу синоптиков, с 11 мая по 18 мая территорию страны будут периодически накрывать дожди, что будет способствовать и похолоданию. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Когда в Украине будет дождь

В воскресенье, 11 мая, синоптики прогнозируют дождь на западе страны и севере, но ближе к вечеру осадки накроют и центральные регионы. Также дождь в этот день обещает и Укргидрометцентр, правда, солнышко больше всего пригреет на востоке и юге, там будет до +18 градусов. В других регионах столбик термометра днем покажет до +15 градусов.

Погода в Украине 11 мая

Погода в Украине 11 мая

В понедельник, 12 мая, дожди не отступят, но в основном коснутся восточных, центральных и северных областей. Также осадки возможны и на юге страны. Однако Укргидрометцентр прогнозирует дождь и в западных областях. Воздух в этот день прогреется от +13 до +18 градусов.

Погода в Украине 12 мая

Погода в Украине 12 мая

Во вторник, 13 мая, в центре страны и на востоке будет ливень с грозой, который начнется с утра и продлится до ночи. Однако уже в среду, 14 мая, дождь немного отступит из Украины, ведь синоптики прогнозируют небольшие осадки на востоке и в центре страны. 15 мая, в четверг ливень с грозой охватит восточные регионы Украины.

В пятницу, 16 мая, незначительный дождь будет периодически накрывать восточные, центральные и северные регионы. А уже в субботу, 17 мая, будет дождь и на западе страны, и на юге. В воскресенье, 18 мая, также прогнозируются осадки. Во всех регионах, кроме центральных, будет накрапать небольшой дождь.

Погода в Украине 18 мая

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