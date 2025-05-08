Это Киев, которого вы не знали: кто жил по ул. Богдана Хмельницкого и какой она была раньше (фото)

За каждым ее домом — история меценатов, ученых, изобретателей и художников, которые формировали лицо не только Киева, но и всей страны.

Улица Богдана Хмельницкого находится между улицами Крещатик и Олеся Гончара. Застройка началась в 30-х годах XIX века в связи с новым генеральным планом Киева и строительством университета. Сначала улица называлась Кадетской, ведь здесь планировалось построить кадетский корпус. А уже в 1869 году она стала Фундуклеевской в честь генерал-губернатора Ивана Фундуклея — настоящего отца города, во время правления которого Киев обогатился университетом, институтом благородных девушек, ботаническим садом и обсерваторией.

Здесь появилась первая женская фундуклеевская гимназия, выпускницей которой была поэтесса Анна Ахматова. С приходом советской власти улица сменила не только назначение, но и название: в феврале 1919 года ее хотели назвать Улицей свободного труда, но в конце концов она стала Улицей Ленина — первой в мире, чем гордилась компартия СССР. Историческое название так и не вернули, а памятник Фундуклею в Киеве мы не найдем — о славном руководителе напоминает только название гастронома.

Меценаты и предприниматели: как появился Бессарабский рынок

Своим историческим и изысканным лицом Киев обязан ряду меценатов и миллионеров, которые не жалели денег на украшение города. С появлением дома на перекрестке Богдана Хмельницкого и Ивана Франко связано имя известного юриста Авраама Гольденберга – старосты хоральной синагоги и юриста-консульта одного из самых влиятельных сахарных магнатов Лазара Бродского. Именно Бродский завещал городу 500 тысяч рублей на строительство первого крытого рынка, но при ежегодных выплатах на благотворительность. Городские власти сначала отказались, но благодаря мудрому решению Гольденберга, предложившего выпускать специальные облигации, идею удалось воплотить. Так Киев получил Бессарабский рынок, а сам Гольденберг стал еще более важным среди киевской знати.

Выдающиеся жители

В доме под номером 42 жил выдающийся врач Николай Амосов — легенда современной кардиологии, человек, спасший тысячи жизней. Здесь жили и другие известные ученые, а с советских времен – сам Амосов, который одним из первых в СССР начал делать операции на сердце. Он создал искусственный сердечный клапан, разработал гимнастику на тысячу упражнений и режим физических нагрузок, а также стоял у начала создания Национального музея медицины в Киеве.

Дом №42

Еще одной визитной карточкой улицы является дом №44, где родился известный композитор Константин Регамей, будущий президент союза композиторов Швейцарии. С 1915 года здесь действовала известная музыкальная школа супругов Регамеев. Их сын, Константин-младший, стал одним из самых выдающихся композиторов Европы, а сегодня в швейцарской Лозанне действует фонд его имени.

Дом №44

Рядом с бывшей музыкальной школой стоит двухэтажная усадьба, построенная известным инженером Николаем Максимовичем для своей семьи. Его тесть был известным человеком в Киеве – возглавлял биржевой комитет, был почетным блестителем духовной семинарии, инициатором создания общества взаимного кредитования. Сам Максимович был профессором, председателем гидрологической секции при Украинской академии наук, командором Киевского яхт-клуба и владел четырьмя языками. Его особняк до сих пор служит киевлянам, а иностранцы восхищаются этой архитектурной жемчужиной.

Гуляя по улице Богдана Хмельницкого, трудно не заметить сказочный домик под номером 50, где жил пионер украинского воздухоплавания Федор Андерс. Он создал первый украинский дирижабль "Киев" и организовывал коммерческие рейсы для киевлян. Его изобретение было настоящим прорывом, а сам Андерс – романтиком и патриотом, которому в 1970 году установили мемориальную доску. Старый Киев – город удивительный, где каждая улица и дом имеют свою историю.

Улица Богдана Хмельницкого это не просто транспортная артерия, а место, где прошлое встречается с современностью, а каждый камень помнит гениев, мечтателей и героев. В следующий раз, прогуливаясь по этой улице, остановитесь на мгновение и почувствуйте: вы шагаете по дороге легенд.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице, где жили кавалеристы и знаменитые музыканты. Она стала свидетелем многих исторических событий и домом выдающихся личностей украинской культуры.