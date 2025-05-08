В Сумах горе-мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов

За это преступление ей грозит до 15 лет тюрьмы

В Сумской области горе-мать пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Полиция задержала ее прямо при получении денег.

Покупателем оказался житель Белопольской общины, которому женщина предлагала оформить фиктивное отцовство. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Оперативники криминальной полиции узнали о готовящемся преступлении еще до его совершения. В ходе расследования оказалось, что женщина начала искать покупателей на ребенка, еще когда была беременна.

Роженица родила девочку 1 мая. Сразу после родов она перешла к реализации своего плана. Сначала женщина договорилась с потенциальным покупателем и получила тысячу долларов задатка. А когда дело дошло до передачи основной суммы денег, полицейские ее задержали.

Сейчас следователи готовят материалы для уведомления женщины о подозрении в торговле людьми (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса). За это преступление ей грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мать бросила младенца на несколько дней в закрытой квартире. Спасателей вызвали жители дома, услышавшие плач ребенка.