Не тяжкое преступление? Могут ли мать, бросившую младенца в квартире на несколько дней, лишить родительских прав

В Украине это не первый случай с несовершеннолетней матерью

Несовершеннолетнюю 16-летнюю мать, оставившую годовалого ребенка на несколько дней самого в квартире в Киеве, могут не лишить родительских прав. Правоохранителям нужно будет доказывать тяжесть ее проступка.

Об этом рассказала заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинкского Союза по правам человека Оксана Филиппишина, передает "Киев24". По ее словам, это произошло именно из-за статьи, по которой квалифицировали преступление.

Филиппишин говорит, что родителей могут лишить родительских прав только при жестоком обращении с ребенком, а в этом случае это нужно еще доказать.

"Она может быть лишена родительских прав в случае жестокого обращения с ребенком. И вот, собственно говоря, меня где-то удивила квалификация статьи 166, при которой начато уголовное производство, это статья 166 злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ведь эта статья напрямую связана с тем, что последствия неисполнения обязанностей являются тяжелыми. То есть правоохранительным органам нужно будет доказывать, что состояние ребенка тяжелое", — говорит эксперт.

В то же время, она отмечает, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление лица в опасности". Здесь речь идет об оставлении ребенка без помощи в опасном для жизни состоянии, в том числе и лица, недееспособного.

При этом, по словам Филиппишиной, есть вероятность и того, что у матери заберут ребенка без лишения родительских прав, но для этого нужно в суде доказать тяжесть его проступки. Но в Украине это не первый случай с несовершеннолетней матерью.

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