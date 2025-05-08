У Сумах горе-матір намагалася продати власну дитину за 30 тисяч доларів

За цей злочин їй загрожує до 15 років в'язниці

У Сумській області горе-матір намагалася продати свою новонароджену дитину за 30 тисяч доларів. Поліція затримала її прямо під час отримання грошей.

Покупцем виявився житель Білопільської громади, якому жінка пропонувала оформити фіктивне батьківство. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Оперативники кримінальної поліції дізналися про підготовку до злочину ще до його скоєння. Під час розслідування виявилося, що жінка почала шукати покупців на дитину ще коли була вагітна.

Породілля народила дівчинку 1 травня. Одразу після пологів вона перейшла до реалізації свого плану. Спершу жінка домовилася з потенційним покупцем і отримала від нього тисячу доларів завдатку. А коли справа дійшла до передачі основної суми грошей, поліцейські її затримали.

Зараз слідчі готують матеріали для повідомлення жінці про підозру в торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу). За цей злочин їй загрожує до 15 років в'язниці. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у Києві мати кинула немовля на кілька днів в зачиненій квартирі. Рятувальників викликали жителі будинку, які почули плач дитини.