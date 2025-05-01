США пока не выходят из переговоров по Украине: Вэнс озвучил новые сроки

Что будет, если США выйдут из мирных переговоров

США пока не выходят из переговоров. Вице-президент США Джей Ди Венс взял еще 100 дней, в течение которых администрация Трампа будет якобы сближать Россию и Украину, ведь сейчас между их мирными предложениями "очень большая пропасть".

"Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим". И теперь дело дипломатии – попытаться сблизить эти две стороны. Потому что между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы, – очень большая пропасть", – сказал в интервью Fox News.

Первым и необходимым шагом, по его мнению, мирное предложение с каждой стороны. Он напомнил, что мирные предложения уже озвучены, и теперь для сближения сторон нужно будет упорно работать.

Но что произойдет, если США все же выйдут из мирного соглашения между Украиной и Россией?

Как пишет The Times, беспокойство вызывает не столько дипломатическая отстраненность, сколько возможная потеря военной поддержки США. Без американской помощи, как неоднократно отмечал президент Зеленский, шансы Украины на выживание значительно уменьшаются. Впрочем, как пишет издание, в Киеве надеются, что Трамп продолжит отправлять оружие.

Государственный секретарь США Марк Рубио неоднократно заявлял о возможном выходе Америки из переговорного процесса. Однако до сих пор остается открытым вопрос продолжения поставок оружия Украине в таком случае.

Могут перестать присылать нам оружие

Сам президент Трамп не дает четкого ответа. В интервью по случаю 100 дней президентства он назвал этот вопрос "большим, жирным секретом".

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году США предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов долларов. Это почти половина всей поддержки союзников Украины.

Перед завершением своей каденции Джо Байден утвердил дополнительный пакет пособия на 1,25 миллиарда долларов. Благодаря этому Украина продолжает получать американское оружие. Однако объемы поставок сокращаются, а новый президент пока не одобрил ни один новый пакет помощи.

Впрочем, источники считают маловероятным полное прекращение военной и экономической поддержки Киева. Трамп, вероятно, не хочет взять на себя ответственность за возможное поражение Украины в результате прекращения помощи, поскольку эта ситуация могла бы напомнить вывод американских войск из Афганистана во времена Байдена, которое действующий президент назвал "самым позорным событием в истории страны".

"Трамп сам еще не знает, что он будет делать", — отмечает Александр Мережко, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам. "Он не определился. Скорее всего, он оставит все как сейчас: не будет прекращать поставки оружия, но и не будет посылать никаких новых пакетов, не будет снимать санкций с России".

Аналитики прогнозируют, что имеющиеся запасы американского оружия для Украины иссякнут примерно через полгода. После этого Украина окажется в крайне невыгодном положении.

Издание напоминает, что украинские вооруженные силы уже переживали периоды без американской помощи, в частности, во время прошлогоднего кризиса в Конгрессе, и оборонные линии не сместились.

Между тем, у Трампа взяли еще 100 дней для сближения позиций Украины и России. "У нас есть первый шаг — озвученные предложения, и теперь мы будем прилагать усилия, чтобы сблизить позиции сторон в течение следующих 100 дней", — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее "Телеграф" также писал, что Кремль внезапно заговорил о переговорах с Украиной вместо США. Украинский политолог и общественный деятель рассказал, что произошло.