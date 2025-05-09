Кондратюк: Когда мы говорим о НАТО, то понимаем, что другого выбора в плане безопасности у нас нет

У Украины нет альтернативы вступлению в НАТО на пути к установлению мира, но она нуждается в новых решениях по безопасности в сотрудничестве с Евросоюзом и государствами-союзниками. Об этом 9 мая заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила на Киевском форуме по безопасности, который транслируют в YouTube.

"Когда мы говорим о НАТО, то понимаем, что другого выбора в плане безопасности у нас нет. И как бы нам ни выкручивали руки, наша переговорная линия к миру – это членство в Альянсе", – подчеркнула она.

Кондратюк отметила, что в течение трех лет полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, страны Альянса имели беспрецедентный шанс подготовиться. Но, по ее мнению, не использовали это время эффективно.

"Эти три года показали, что у нас очень много упущенных возможностей. Если бы с первых дней вторжения мир аккумулировал все действия против России и предоставил Украине все необходимое оружие – многое могло бы не случиться", – подчеркнула вице-спикер.

Она обратила внимание на слабость европейских институций, в частности отдельных лидеров ЕС, которые не смогли адекватно ответить на вызовы.

"Эти упущенные возможности – это не только о слабости отдельных лидеров, а об общей нерешительности институций. Если Венгрия выкручивает руки Евросоюзу, то мы должны понимать, как на это отвечать совместно", – отметила Кондратюк.

Решение о создании международного трибунала для агрессора – это возможность проявить реальное единство и ответственность, считает зампредседателя ВР.

Также вице-спикер указала на быстрые темпы вооружения России по сравнению со странами Альянса.

"Генсек НАТО [Марк Рютте] уже признает: за три месяца Россия производит больше оружия, чем все страны Альянса вместе за год. Так кто на самом деле готовится к войне? И что с этим делает НАТО?" – заявила она.

Кондратюк отметила, что Украине следует развивать также дополнительные форматы для обеспечения дальнейших гарантий безопасности.

"Мы должны строить союзы – с ЕС, с ключевыми государствами: Францией, Германией, Великобританией, Польшей. Нам нужна не альтернатива НАТО, а дополнение к нему, которое усилит нашу способность, – подытожила она. – Путь к миру лежит только через силу. Мы должны быть сильными на поле боя – и это будет нашим главным преимуществом в любых переговорах".