Советские шахматы и шашки продают в Украине по цене современного гаджета (фото)

Новый комплект в оригинальной коробке продается в Харькове

В Украине снова стали популярны шахматы и шашки советского производства. На сайтах объявлений можно найти как подержанные, так и новые комплекты, сохранившиеся со времен СССР.

Цены на такие товары иногда удивляют — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Одно из таких объявлений размещено на популярной интернет-площадке купли-продажи.

Продается комплект новых шахмат и шашек советского производства, которые сохранились в оригинальной коробке. Продавец предлагает полный комплект, включающий не только фигуры, но и игровую доску. Стоимость такого набора составляет 2300 гривен.

Продавец отмечает отличное состояние товара. Территориально предмет находится в Харькове, но владелец готов отправить его покупателю через доставку ОЛХ.

Стоит отметить, что подобные предметы из советской эпохи становятся все более редкими на украинском рынке. Коллекционеры объясняют, что стоимость таких предметов зависит от многих факторов: года выпуска, сохранности, наличия оригинальной упаковки, типа материалов, из которых они изготовлены, и уникальности дизайна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Violity продают популярную статуэтку. Она была создана в советские времена по мотивам украинской народной песни.