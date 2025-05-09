Радянські шахи та шашки продають в Україні за ціною сучасного гаджета (фото)

Новий комплект в оригінальній коробці продають у Харкові

В Україні знову стали популярними шахи та шашки радянського виробництва. На сайтах оголошень можна знайти як вживані, так і нові комплекти, що збереглися з часів СРСР.

Ціни на такі товари часом дивують — від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Одне з таких оголошень розміщене на популярному інтернет-майданчику купівлі-продажу.

На продаж виставлено комплект нових шахів та шашок радянського виробництва, які збереглися у оригінальній коробці. Продавець пропонує повний комплект, що включає не лише самі фігури, а й ігрову дошку. Вартість такого набору становить 2 300 гривень.

Продавець наголошує на відмінному стані товару. Територіально предмет знаходиться у Харкові, але власник готовий відправити його покупцю через доставку ОЛХ.

Варто зазначити, що подібні предмети з радянської епохи стають дедалі рідкіснішими на українському ринку. Колекціонери пояснюють, що вартість таких предметів залежить від багатьох факторів: року випуску, збереженості, наявності оригінальної упаковки, типу матеріалів, з яких вони виготовлені, та унікальності дизайну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Violity продають популярну статуетку. Її було створено в радянські часи за мотивами української народної пісні.