После обвинений в домогательствах: в Молодом театре приняли неожиданное решение по Билоусу

Сам Билоус также объяснил ситуацию

Театрального режиссера Андрея Билоуса, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, восстановили в должности директора — художественного руководителя Молодого театра. Это случилось на собрании труппы.

Об этом пишет "УП. Культура", ссылаясь информацию от сотрудников Молодого театра. К работникам театра обратился директор Департамента культуры Киевского горсовета Сергей Анжияк.

"Он сказал нам, что есть выводы комиссии, зачитал их. В этих выводах комиссия советует отстранить его, но они не видят законных оснований это сделать", — рассказала балетмейстерка-постановщица Нина Змерзла.

Она добавила, что собрание, на котором всем сообщили о восстановлении Билоуса, длилось буквально 15 минут, а затем все присутствующие разошлись.

"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что, несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, что да. Мы встали и вышли просто. И все. Это был кратчайший сбор по всем по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, этот длился 15 минут. Потому что мы поняли, что абсолютно импотентное решение, которого нет", — добавила Змерзла.

Сам Андрей Белоус подтвердил эту информацию и рассказал изданию Hromadske, что 10 февраля он по собственной инициативе написал прошение отстранить себя от исполнения обязанностей в месяц, чтобы "избежать всевозможных спекуляций".

"По состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры [КГГА] нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил Билоус.

Предыстория

Андрея Билоуса, режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".

Национальная полиция начала уголовное производство по данному факту. Ранее Билоуса отстранили от работы в вузе.

Напомним, ранее в Киеве люди вышли на протест за увольнение преподавателя, добивавшегося студенток. На месте протестов побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.