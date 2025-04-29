Похотливого преподавателя наградили званием доцента: Билоус из Карпенко-Карого получил ученое звание

Педагог отвергает все обвинения и говорит о манипуляциях

Андрею Билоусу, ранее восстановленному на должности директора – художественного руководителя Молодого театра, присвоили ученое звание доцента кафедры актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.

Это произошло в соответствии с решением Аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины от 24 апреля 2025 года, говорится в Приказе № 621 МОН Украины.

Документ, в котором сообщается о ряде решений по ученым званиям и степеням, в том числе о присвоении звания доцента актеру, режиссеру, театральному педагогу и преподавателю университета Карпенко-Карого Андрею Билоусу обнародован на официальном сайте министерства.

Что говорит Билоус

"Режиссер Андрей Билоус, художественный руководитель Молодого театра в Киеве, заявил, что обвинения в сексуальном насилии против него — "абсурдные и безосновательные". В комментарии для Радио Культура он утверждал, что дело является результатом манипуляций посторонних лиц, которые подстрекали актеров к публичному давлению с целью его увольнения. Белоус отмечает, что нет никакого уголовного производства в отношении него, а у полиции нет к нему претензий", – пишет Суспільне.

Якобы юридических оснований для увольнения Билоуса не существует, несмотря на обращение 46 актеров и работников театра в КГГА. А временное отстранение от должности до 13 марта, Билоус, по собственным словам, инициировал сам. Таким образом, он пытался снять напряжение в коллективе и избежать спекуляций. Сейчас он снова работает и уверяет, что получает поддержку большинства коллектива.

Как преподавателя восстановили в должности

Балетмастер-постановщик Нина Змерзла рассказала, что собрание, на котором всем сообщили о восстановлении Билоуса, длилось буквально 15 минут, а потом все присутствовавшие разошлись.

"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, что да. Мы встали и вышли просто. И все. Это было кратчайшее собрание из всех по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, это длилось 15 минут. Потому что мы поняли, что абсолютно импотентное решение, которого нет", — добавила Змерзла.

Предыстория

Андрей Билоус, режиссер Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняется в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".

Национальная полиция начала уголовное производство по этому факту. Ранее Билоуса отстранили от работы в вузе.

Напомним, ранее в Киеве люди вышли на протест за увольнение преподавателя, домогавшегося студенток. На месте протестов побывал корреспондент Телеграфа Ян Доброносов.