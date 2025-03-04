"Внезапно облапал живот": руководителя известной школы в Киеве обвинили в домогательствах и не только

Женщина уже нашла лучшую работу, но не может спать по ночам

Учительница химии Анна Аринархова поделились своей историей домогательств на работе, закончившейся ее, как она считает, незаконным увольнением. Женщина обвинила в харасменте соучредителя и руководителя Научно-исследовательской школы "Базис" Юрия Белецкого.

Анна Аринархова опубликовала в Facebook длинный пост с подробностями преследований Белецкого и даже скриншотом его стиха.

По словам Анны, она проработала в известной столичной школе 4 года, обожала свою работу и учеников и добилась определенных успехов, даже попала в программу подготовки преподавателей Кембриджских курсов.

Неидеальной школу делало только одно – постоянные неприятные замечания от руководителя школы Юрия Белецкого, пишет женщина и приводит примеры:

"Какая у Аринарховой сексуальная внешность"

"Аринархова, а правильно говорить, что ты очень сексуальна в сапогах или что у тебя очень сексуальные сапоги?"

"Смотрите, какая Аринархова сексуальная в лабораторном халате, надо, чтобы у нас было больше лабораторных"

"Что за безобразие, что в "Базисе" нет секса!"

Анна рассказывает, что однажды они с коллегой вдвоем болтали у школьных дверей, когда подошел Юрий и вдруг облапал ее живот со словами: "О, у Аринарховой есть животик!". Свое поведение мужчина объяснил так: "Я же руководитель, должен убедиться, ты не беременна. Может, нам нужно искать химика на замену?"

Женщина считает, что ее ошибкой было то, что она сразу не установила границы, не сказала: "Со мной так нельзя". По ее словам, она просто не знала, как это сказать шефу и учредителю. Но на четвертом году работы, когда ее "просто разъедало изнутри", она выразила вслух, что для нее такое общение не ОК.

Анна утверждает, что в ответ Юрий сказал: "Аринархова, между нами отсутствует взаимопонимание. Ты не понимаешь, что это просто шутки!" Женщина перестала молчать, но после этого все изменилось к худшему.

"Я начала отвечать на сексистские комментарии, указывать на несуразные замечания. Отношение ко мне внезапно кардинально изменилось. Юрий начал публично мне грубить, показательно "затыкать рот", не давать высказать свое мнение на рабочих совещаниях или во время внерабочей болтовни в учительской", — говорится в сообщении.

Женщина пишет, что на свои требования уважения получила ответ: "Тебя слишком много. Ты перетягиваешь на себя внимание всех учителей и не даешь раскрыться другим коллегам. Тебя слишком много!" По словам Анны, в конце января прошлого года ее сняли с Кембриджской программы, хотя она отлично справлялась со всеми поставленными задачами.

"В разговоре тет-а-тет Юрий сказал, что "он немотивирован" оставить меня работать в "Базисе". То есть, я должна была его мотивировать?", — возмущается женщина.

В посте говорится, что в конце учебного года ее уволили с формулировкой: "Аня, ты очень классная учительница. Но ты обидела Юрия и так и не уладила этот конфликт. Мы прощаемся."

Анна также привела пример сообщений, которые позволял себе публиковать в рабочем чате ее руководитель.

Женщина рассказывает, что узнав об увольнении, она несколько недель не спала и плакала из-за несправедливости. Была вынуждена употреблять транквилизаторы и антидепрессанты по назначению врача. В то же время ее ученики наивно устраивали забастовку, но это не помогло.

Сейчас у учительницы две новые замечательные работы и ощутимо более высокая зарплата, ее новые ученики могут похвастаться победами в конкурсах. Но "удручающее чувство несправедливости из-за причин увольнения сжимают горло, не дают спать ночью и дышать днем", пишет учительница. Поэтому она решила поделиться своей историей и попросила распространения своего поста.

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Напомним, после скандала вокруг Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и преподавателя Андрея Билоуса, еще одного обвиняют в якобы домогательствах к студенткам и психологическому насилию. Речь идет о заслуженном деятеле искусств Украины Юрии Высоцком.