В горсовете Ужгорода проходят обыски: депутат сообщил подробности

Представители городских властей не предоставили официальных комментариев

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в Ужгородском городском совете. Силовики проверяют деятельность Департамента городской инфраструктуры.

Об этом во вторник, 15 апреля, в своем телеграмм-канале сообщил местный депутат и журналист Виталий Глагола. По имеющейся информации, обыски связаны с расследованием относительно денег, выделенных на создание нового автобусного предприятия в городе.

"Обыск продолжается в рамках уголовного производства по статье 191 УКУ — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", — отметил Глагола в своем сообщении.

По словам журналиста, правоохранители проверяют информацию о возможном нецелевом использовании бюджетных средств. Эти средства специально выделены для создания нового автотранспортного предприятия в Ужгороде.

Следственные действия начались утром 15 апреля. Представители городских властей не предоставили официальных комментариев относительно ситуации.

Статья 191 Уголовного кодекса Украины, согласно которой открыто производство, предусматривает ответственность за финансовые нарушения с использованием служебного положения. Наказание за такие преступления может достигать от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2023 года в мэрию Ужгорода тоже пришли с обысками правоохранители. Тогда оперативники проводили следственные действия в Департаменте городской инфраструктуры, КП "КШЭП" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство.