В горсовете Ужгорода проходят обыски: депутат сообщил подробности
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Представители городских властей не предоставили официальных комментариев
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в Ужгородском городском совете. Силовики проверяют деятельность Департамента городской инфраструктуры.
Об этом во вторник, 15 апреля, в своем телеграмм-канале сообщил местный депутат и журналист Виталий Глагола. По имеющейся информации, обыски связаны с расследованием относительно денег, выделенных на создание нового автобусного предприятия в городе.
"Обыск продолжается в рамках уголовного производства по статье 191 УКУ — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", — отметил Глагола в своем сообщении.
По словам журналиста, правоохранители проверяют информацию о возможном нецелевом использовании бюджетных средств. Эти средства специально выделены для создания нового автотранспортного предприятия в Ужгороде.
Следственные действия начались утром 15 апреля. Представители городских властей не предоставили официальных комментариев относительно ситуации.
Статья 191 Уголовного кодекса Украины, согласно которой открыто производство, предусматривает ответственность за финансовые нарушения с использованием служебного положения. Наказание за такие преступления может достигать от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2023 года в мэрию Ужгорода тоже пришли с обысками правоохранители. Тогда оперативники проводили следственные действия в Департаменте городской инфраструктуры, КП "КШЭП" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство.