Уже второе подозрение от НАБУ: бывшего заместителя Ермака снова подозревают в незаконном обогащении

Бывшему чиновнику ОП сообщили о новых подозрениях

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины (2019-2024), вероятно, Андрею Смирнову, сообщили о новых подозрениях по делу о незаконном обогащении. По версии следствия, чиновник получил $100 тысяч взятки от застройщика и построил имения на побережье Одесщины на сумму более 6,5 млн. грн.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Отмечается, что топ-чиновник в 2019–2021 годах приобрел наличные средства неизвестного происхождения, которые решили легализовать путем возведения частных домов общей площадью более 300 кв. м. Для этого он передал почти 6,5 млн грн бенефициару компании, владевшей землей на берегу моря, а готовую недвижимость сначала оформили на юрлицо, а после — на доверенное лицо.

В 2022 году, по информации НАБУ, к чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением предоставить $100 тыс. в виде строительных работ и услуг для одного из поместий. За это, как утверждают следователи, чиновник должен повлиять на решение Антимонопольного комитета по отмене результатов выигранного конкурентом тендера. В конце концов, после вмешательства чиновника, АМКУ принял необходимое застройщику решение.

Сообщено о подозрении:

экс-заместителю председателя ОП — по ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 и ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса;

владельцу строительной компании — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Андрей Смирнов

22 мая НАБУ объявила подозрение Смирнову в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, после чего у него были проведены обыски.

Расследование продолжается. В НАБУ уточнили, что устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к указанной схеме. В то же время в бюро напомнили: согласно ст.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк владеет элитным имуществом, официально оформленным на родственников. Как выяснили журналисты Informator.ua, детектив недавно воспользовался льготной госпрограммой и приобрел новое жилье в престижном жилом комплексе за несколько миллионов гривен.