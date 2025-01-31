"Путин не появится в Гааге": международный адвокат объяснил сложность трибунала для России

Некоторые государства опасаются, что такой шаг создаст опасный прецедент

Арест Путина и суд над ним в Гааге пока остаются недостижимой целью из-за ряда препятствий. Хотя Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест президента РФ, его задержание осложняется юридическими и политическими вопросами.

Наибольшей проблемой является президентский иммунитет, относительно которого нет согласия даже среди ведущих стран мира. Об этом рассказал исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис, передает РБК-Украина.

По его словам, особенно остро стоит вопрос создания специального трибунала для России. Даже страны "Большой семерки" не могут прийти к согласию по снятию президентского иммунитета. Некоторые государства опасаются, что такой шаг создаст опасный прецедент, который в будущем смогут использовать против их собственных лидеров.

Эксперт отмечает, что лично он против сохранения иммунитета для глав государств в таких случаях. Однако этот вопрос остается одним из наиболее спорных в процессе создания трибунала.

Выдача ордера на арест Путина показывает, что даже президент должен отвечать за свои преступления. За такие тяжкие преступления можно судить в любое время, даже спустя много лет. Хоть это и может длиться долго, но мир должен добиться наказания виновных, считает Марк Эллис.

История уже видела, как влиятельные лидеры оказывались за решеткой. Так произошло с руководителем Югославии Слободаном Милошевичем, лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, президентом Либерии Чарльзом Тейлором, иракским диктатором Саддамом Хусейном и нацистом Адольфом Эйхманом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. МКС возлагает на них личную ответственность за военные преступления в Украине.