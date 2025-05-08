Пользу от этого получит не только Россия

Признание Соединенными Штатами Крыма как части России будет иметь разрушительные последствия не только для Украины, но и для международного порядка. США потеряют свой авторитет на мировой арене, а Россия получит мощный козырь в своей захватнической политике.

Об этом рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в интервью 24 каналу.

По словам Годжеса, подобная политика администрации США стала бы катастрофой для международной репутации Америки. Европейские партнеры уже заявили о непринятии подобного шага, поэтому США окажутся в дипломатической изоляции по этому вопросу.

Не менее важным последствием станет реакция Китая, который воспримет это как сигнал слабости. Поэтому Пекин может активизировать свои территориальные претензии по Филиппинам, Тайваню и островам в Южнокитайском море.

Бен Годжес

"Итак, это никоим образом не будет способствовать нашим усилиям по сдерживанию Китая. И, в конце концов, это была бы ошибка. Почему Соединенные Штаты должны согласиться и заявить, мол, Россия уже оккупировала эту территорию и там говорят по-русски. Это и другие абсурдные аргументы свидетельствуют о полном непонимании. контекста и того, почему Украина борется", — говорит генерал-лейтенант.

Годжес говорит, что Украина не должна принимать договоренности между США и Россией. Турция также вероятно откажется признавать российский статус Крыма, и это окажет значительное влияние на региональную политику.

Кроме того, признание оккупации Крыма негативно повлияет на процесс восстановления Украины. Крупные инвестиционные компании воздержатся от вложения средств из-за риска возобновления боевых действий в будущем.

"Потому что это создает предпосылки для возобновления конфликта с Россией после урегулирования. Поэтому я не вижу в этом никакой пользы", — подытожил он и добавил, что надеется на то, что Украина четко заявит, что этого не воспринимает.

Ранее также сообщалось, что россияне в отчаянии из-за ударов по Крыму. Они нечем отбиваться.