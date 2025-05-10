Укр

Появилась лазейка? В плане завершения войны неоднозначно указали пункт о вступлении Украины в НАТО

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
План завершения войны не предусматривает вступление Украины в НАТО Новость обновлена 10 мая 2025, 15:00
План завершения войны не предусматривает вступление Украины в НАТО. Фото Коллаж "Телеграфа"

План прекращения огня в ближайшее время передадут Путину

Документ о прекращении войны Украины и России в настоящее время имеет 22 предложения, включающих не только 30-дневное прекращение огня. В нем также говорится о возможном отказе США в поддержке вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет NBC News. Отмечается, что документ о переговорах разработан американскими, российскими и украинскими переговорщиками.

"Разработан документ об условиях с 22 предложениями, включая 30-дневную остановку огня", — говорится в материале.

К тому же, по словам проинформированного чиновника, он содержит довольно резонансный пункт — согласие США не поддерживать вступление Украины в НАТО. Однако это не сродни отказу от вступления в Альянс. Фактически Штаты не будут поддерживать решение Киева и не будут содействовать членству в НАТО, но о запрете речь не идет.

Как пишет NBC, вероятнее всего этот пункт появился, чтобы склонить главу России Владимира Путина на сторону мирных переговоров и завершение войны. Глава Кремля в ближайшее время получит план прекращения огня, этим займется Стив Виткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа Ближнего Востока.

Напомним, что после предупреждения США о выходе из переговорного процесса экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель Штатов по Украине Курт Волкер назвал два возможных сценария для Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа ищет замену оружию США, пока американский президент Дональд Трамп шантажирует НАТО.

Теги:
#Украина #НАТО #Перемирие #Война с РФ