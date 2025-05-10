Появилась лазейка? В плане завершения войны неоднозначно указали пункт о вступлении Украины в НАТО
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План прекращения огня в ближайшее время передадут Путину
Документ о прекращении войны Украины и России в настоящее время имеет 22 предложения, включающих не только 30-дневное прекращение огня. В нем также говорится о возможном отказе США в поддержке вступления Украины в НАТО.
Об этом пишет NBC News. Отмечается, что документ о переговорах разработан американскими, российскими и украинскими переговорщиками.
"Разработан документ об условиях с 22 предложениями, включая 30-дневную остановку огня", — говорится в материале.
К тому же, по словам проинформированного чиновника, он содержит довольно резонансный пункт — согласие США не поддерживать вступление Украины в НАТО. Однако это не сродни отказу от вступления в Альянс. Фактически Штаты не будут поддерживать решение Киева и не будут содействовать членству в НАТО, но о запрете речь не идет.
Как пишет NBC, вероятнее всего этот пункт появился, чтобы склонить главу России Владимира Путина на сторону мирных переговоров и завершение войны. Глава Кремля в ближайшее время получит план прекращения огня, этим займется Стив Виткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа Ближнего Востока.
Напомним, что после предупреждения США о выходе из переговорного процесса экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель Штатов по Украине Курт Волкер назвал два возможных сценария для Киева.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа ищет замену оружию США, пока американский президент Дональд Трамп шантажирует НАТО.