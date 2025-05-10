Одна из стран уже готова контролировать 30-дневное перемирие в Украине

Президент поддерживает суверинитет Украины

Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, который должен заработать в Украине с 12 мая. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложенную инициативу на встрече "коалиции желающих".

Об этом сообщает АА, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Турции. Отмечается, что глава МИДа Хакан Фидан принял участие в этой встрече в формате онлайн.

"Выступая на мероприятии, турецкий министр отметил приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, а также заявил, что Турция поддерживает установление безоговорочного прекращения огня и усилия в этом направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве 10 мая состоялась встреча "коалиции желающих", на которой присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. После встречи Украина объявила о введении 30-дневного перемирия с Россией на суше, море и воздухе. Эту инициативу уже поддержали Штаты и президент США Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в плане завершения войны неоднозначно указали пункт о вступлении Украины в НАТО.