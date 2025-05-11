Путін запропонував переговори. 5 прогнозів, що буде далі

5 факторів, які визначать майбутнє переговорів

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну до прямих переговорів 15 травня, відкинувши попередню пропозицію щодо перемир'я. Росія знову намагається змінити хід війни дипломатичними маневрами на своїх умовах.

Так вважає Вадим Денисенко, народний депутат України та журналіст. На його думку, такі заклики мають цілком конкретну мету. Денисенко поділився своїм баченням подальшого розвитку подій після заяви російського президента і назвав 5 прогнозованих ситуацій.

Чого очікувати після заяви Путіна

Ультиматум замість переговорів

На думку Денисенка, навіть якщо американська сторона наполягатиме на відправці української делегації до Туреччини, у Стамбулі Україну чекатиме черговий ультиматум від Путіна. Українська сторона такі умови не прийме.

США продовжать підтримку

"США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій", — пише Денисенко.

Війна триватиме

Реальні переговори, які можуть дати результат, відбудуться лише після завершення літнього наступу. Однак вони матимуть шанс на успіх тільки якщо стануть частиною ширшого переговорного процесу за участю США та Китаю, або навіть США, Китаю та ЄС.

Збереження співпраці із Заходом

Україні критично важливо підтримувати добрі стосунки зі США та залишатися вагомою частиною діалогу між Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

Налагодження відносин з Китаєм

"Нам потрібно вийти із штопору в наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично", — підсумував журналіст.

Раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів. Водночас він назвав свою умову.