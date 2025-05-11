Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина по поводу прямых переговоров в Стамбуле. Украинский лидер назвал это "хорошим знаком".

По словам президента, Украина готова встречаться в Турции, но при условии, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день", — сказал он.

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