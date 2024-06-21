Когда цель оправдывает средства: Как Никколо Макиавелли стал наставником тиранов и "отцом" политологии

Трактат "Государь" циничного реалиста и патриота Италии Макиавелли использовали для достижения абсолютной власти

Парадоксы… Человек, который на рубеже XV—XVI веков искренне желал объединить родную Италию, которую разрывали на куски постоянные войны и интервенции соседних государств — Франции, Испании и Священной Римской империи, а также кощунственное всевластие римской курии. Но одновременно это был и абсолютно циничный прагматик — синоним вероломства, — который отделял политику от морали, религии и даже философии. И считал, что для достижения цели практически все средства хороши…

Итальянский мыслитель, государственный деятель, писатель и историк покоится в пантеоне выдающихся людей во францисканской базилике Санта-Кроче во Флоренции. Наряду с Никколо Макиавелли (также Макьявелли, итал. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli ) в стандартном мраморном ложе с фигурой умершего успокоилось целое созвездие гениев мирового уровня: поэты Данте Алигьери и Витторио Альфьерли, астроном, художник и поэт Микеланджело Буонарроти, композитор Джоаккино Россини, два нобелевских лауреата — радиотехник и предприниматель Гульельмо Маркони и физик Энрико Ферми… Такая вот блестящая компания подобралась в столице Тосканы.

Надгробие Никколо Макиавелли

Благодаря великому герцогу Тосканскому Леопольду Габсбургу (с 1792 года — императору), только через два с половиной века после смерти Макиавелли, в 1787-м, на памятнике сделали комплиментарную надпись: "Его имя выше всех похвал". Жизнь представителя обедневшего дворянского рода, полная головокружительных поражений и совсем редких побед, завершила свой цикл 21 июня 1527 года.

Макиавелли оставил уникальное, однако не такое уж большое эпистолярное наследие. В первую очередь он всемирно известен политическим трактатом "Государь" (или "Князь"). Трактат стал настольной книгой для многих мировых лидеров и тиранов. Написан он был еще в 1513 году, а опубликован только в 1532-м — уже после смерти в страшной нищете выдающегося мыслителя. Основные произведения Макиавелли: "Размышления о первой декаде Тита Ливия", "О военном искусстве" (единственное опубликованное при жизни), фундаментальная "История Флоренции". Меньше мыслитель известен как поэт и драматург — в этой области он не достиг таких высот.

Титульная страница издания произведений Макиавелли (среди них и "Государь"), 1550 год

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции — сердце Северной Италии. Отец Бернардо Макиавелли — юрист средней руки, а мать Бартоломеа была благочестивой женщиной, пела в церковном хоре.

Изучал грамматику, латынь, стилистику, перечитывал античных авторов. Сведений о его университетском образовании нет. Флорентийской республикой до 1494 года правил клан банкиров Медичи. Французские войска окружили в этом году город, а сын Лоренцо Великолепного Пьеро подписал унизительную капитуляцию. Вскоре он был изгнан из города.

Макиавелли в 1498 году, уже после казни фактического главы Флорентийской республики Джироламо Савонаролы, стал секретарем совета десяти граждан города; можно сказать, что он занимался иностранными делами республики. В течение 14 лет выполнял различные дипломатические поручения в Германии, Франции, австрийском Тироле и Риме.

С 1506 года Макиавелли параллельно занимался организацией городской милиции. Он был против использования наемников-кондотьеров, которые опустошали территорию Италии и часто предавали тех, кто их нанимал. Однако в ситуации военной угрозы, когда против республики выступили папские и испанские войска, желавшие вернуть к власти клан Медичи, милиция отказалась выполнять приказы и сложила оружие. Это был страшный удар для Никколо…

После возвращения в 1512 году к власти во Флоренции семьи Медичи Макиавелли был отстранен от службы. Вскоре его арестовали и отправили в тюрьму. Участие в заговоре против клана Медичи не доказали, и мыслителя отправили в маленькое семейное имение Сан-Кашано недалеко от Флоренции с запретом приезжать в родной город. Там он и написал свой знаменитый трактат.

Макиавелли посвятил "Государя" молодому главе Флорентийской республики (1516—1519) Лоренцо деи Медичи, внуку банкира и поэта Лоренцо I Медичи, многолетнего правителя республики (1478—1492), получившего прозвище Великолепный за меценатскую поддержку искусства и науки. Кстати, Лоренцо II был отцом пресловутой королевы Франции — Екатерины Медичи, которая дала отмашку на резню гугенотов в ночь на святого Варфоломея в Париже в 1572 году. Однако никакой реакции правителя на "Государя" не последовало.

Лоренцо деи Медичи, герцог Урбинский. Художник Рафаэль, примерно 1516-1519 годы

Мыслитель написал этот "трактат, сподіваючись, що його твір надихне володаря справдити давню мрію Данте про об’єднану Італію. Але заклик книги був універсальний. Відокремивши політику від моральних міркувань, Мак’явеллі дав голос мистецтву Machtpolitik — нічим не скутої політики сили. З одного боку цей "мак’явелізм" призвів до великого скандалу. Сумнозвісними стали такі концепції, як frodi onorevoli (почесне ошуканство) або scelleratezze (славна підступність). А з другого, поважнішого боку, якщо читати "Державця" разом з "Міркуваннями" про Лівія, Мак’явеллі можна вважати за щирого прихильника обмеженого врядування, панування закону і свободи" (Норман Дейвіс, "Європа. Історія", перевод Петра Таращука).

Вообще Макиавелли был сторонником республиканского правления, однако в "Государе" он (в значительной степени вынужденно, чтобы достучаться до Лоренцо) поддержал единоличную власть государя, наделенного великодушием и добродетелью. Только такой правитель, по его мнению, смог бы восстановить единство Италии, с использованием всех буквально, даже безнравственных, средств и методов. Кстати, в "Размышлениях…" он уже возвращается к своим демократическим взглядам. Однако исследователи часто не замечают этого факта.

Именно Флоренция, а не Рим являлась ведущим центром итальянского Возрождения. Однако ее время уже заканчивалось…

Жители Апеннинского полуострова свысока относились к другим народам, считая их варварами. Однако продолжалась стагнация или, скорее, разложение общества в многочисленных итальянских государствах. И начиналось разложение с "головы": папского государства — и его столицы Ватикана.

Итальянский философ и литературный критик XIX века Франческо де Санктис в эссе, посвященном Макиавелли, писал: "Главным центром этой развращенности власти, сопровождавшейся нечестивостью, безбожием, был римский двор, а главными протагонистами ее — папа Александр VI и Лев X. Именно обычаи этого двора зажгли гнев Савонаролы и побуждали к расколу Лютера и его сограждан".

Никколо Макиавелли. Художник Кристофиано дель Альтиссимо, после 1552 года

И еще одна цитата, уже от самого Макиавелли, которая актуальна и сегодня: "Для успеха политик обязательно и всегда должен изображать искреннее благочестие".

Мыслитель дал очень точную и издевательскую характеристику "великому обманщику", римскому папе: "Александр VI ничего не делал, он только обманывал людей; он всегда только об этом и думал и всегда имел для этого возможность; ни один человек не раздавал так легко обещаний и не подкреплял их такими громкими клятвами, и никто не считался с ними меньше, чем он; однако, обманывая, он всегда достигал успеха и очень хорошо владел этим искусством. Таким образом, государственному деятелю нет нужды иметь обычные добродетели, но ему необходимо притворяться, будто они у него есть" (перевод с итальянского Анны Лысенко, 2006). Это высказывание можно смело переадресовать многим политикам ХХ века.

Франческо де Санктис дал достаточно точную, хотя и несколько комплиментарную характеристику мыслителю: "Макиавелли, несмотря на своеобразные соглашения с совестью и шатания, свойственные политическому деятелю, очертил на обломках средневековья контуры мира, каким он должен быть, — мира, основанного на идее родины, национальной независимости, свободы, равенства, труда, мира мужественного, серьезного человека".

Однако знаменитый тезис Макиавелли — "цель оправдывает средства", который на самом деле является оправданием любых, часто вне морали и этики действий для достижения политической, абсолютной власти, нашел применение в практике как идеологов абсолютной власти, так и монархов, политических лидеров. Его политические советы высоко ценили, поэтому книгу "Государь" сделали настольной английский лорд-протектор Оливер Кромвель , император Франции Наполеон Бонапарт, советский тиран Иосиф Сталин.

Статуя Никколо Макиавелли у входа в галерею Уффици во Флоренции

Выдающийся британский философ, социолог и логик Бертран Рассел отмечал, что "методы, о которых пишет Макиавелли, будто взяты из политической жизни XX века". Он же дал очень точную характеристику критикам флорентийца: "От имени его обычно приходят в ужас, и порой он действительно ужасает. Но эту судьбу разделили бы многие другие, если бы они были так же свободны от фальши, как Макиавелли".