США угрожают России новыми санкциями. Почему Трамп может их ввести

Причин для введения санкций США против России может быть несколько, но в первую очередь должно произойти изменение в Трампе

Президент США Дональд Трам не планирует отменять действующие санкции против России и даже не исключает возможности ввести новые. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что заявления об усилении давления делаются только для того, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров.

В интервью OBOZ.UA посол подчеркнул, что санкции будут вводить, если у Трампа изменится видение общей ситуации вокруг войны. Он считает, что это может произойти, если Путин и дальше будет наглеть. Это сыграет на достоинстве Трампа, ведь он реагирует на уважение или неуважение к его личности и действиям.

Другой вариант, почему США могут усилить санкционное давление на Россию — достижения в пользу Украины на поле боя. "Американцы любят победителей", — говорит Олег Шамшур. Но это только перспективы. Посол считает, что Трамп будет максимально долго ждать, чтобы наладились отношения с Россией. Пока об изменении этого желания никто не говорит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению экспертов по международной политике Путин не уважает Трампа, а также специально затягивает процесс, ведь стремится к победе, а не к переговорам. Одним из рычагов влияния на Россию в США видят соглашение о недрах, которое должно подчеркнуть Путину, что американцы в Украине надолго.