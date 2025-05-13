В Европе пошли навстречу Трампу: при чем здесь санкции против Москвы

Лидер США дает Москве очередной шанс

Европейские лидеры готовы подождать возможной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы. Соединенные Штаты настроены дать возможность для переговоров между Россией и Украиной 15 мая, предложенных Кремлем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По словам собеседников издания, после разговоров между американскими и европейскими чиновниками стало ясно, что США хочет подождать результатов встречи Украины и РФ в Турции, прежде чем усиливать давление на Путина.

Что будет, если Путин откажется от встречи с Зеленским

В этом случае или если Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня на встрече 15 мая, европейские лидеры будут призывать президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы. Однако пока Кремль не сообщил, будет ли Путин присутствовать в Стамбуле.

Администрация Трампа подготовила варианты усиления экономического давления на Россию. В сообщении в социальных сетях 8 мая Трамп заявил, что "США и их партнеры введут дальнейшие санкции", если прекращение огня не будет соблюдаться.

Что предшествовало

Лидеры Великобритании, Франции и Германии после визита в Украину 10 мая считали, что получили согласие от Трампа в поддержку плана 30-дневного прекращения огня, который должен был начаться с понедельника. В случае отказа РФ прекратить огонь, против нее должны были быть введены согласованные санкции США и Европы против России.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Евросоюз приступит к подготовке нового пакета санкций в отношении России, если до конца дня 12 мая Москва не согласится на предложенное Украиной и поддержанное ее партнерами 30-дневное прекращение огня. Однако Трамп не поддержал это решение и вместо этого призвал Зеленского встретиться с Путиным.

"В разговорах между американскими и европейскими чиновниками в понедельник американская сторона нечетко выразила свое мнение относительно того, готова ли она все еще ввести санкции против России, если нападения продлятся на этой неделе, или что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину", — пишет Вloomberg.

Напомним, как писал "Телеграф", по данным The Guardian, вмешательство Трампа, заявившего, что Украина и Россия должны "немедленно начать" мирные переговоры в Стамбуле, сорвало планы европейских стран заставить Соединенные Штаты ввести новые санкции против России. Зеленский не имел политического пространства для отказа из-за опасений, что отношения с Трампом снова испортятся, но красиво вышел из ситуации, выдвинув Путину встречный ультиматум.